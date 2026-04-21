Slušaj vest

U Bulevaru despota Stefana od danas, pa sve do februara sledeće godine doći će do izmenjenog režima saobraćaja u jednom delu te prometne i velike saobraćajnice u širem centru Beograda.

"Tokom izvođenja pripremnih radova na izgradnji linijskog infrastrukturnog objekta – dela tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine, kao i radova na zaštiti i izmeštanju instalacija, u periodu od 21. aprila 2026. godine do 10. februara 2027. godine, biće izmenjen režim saobraćaja u Bulevaru despota Stefana, na deonici od Pančevačkog mosta do Cvijićeve ulice - saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

Vozila javnog prevoza će se, u smeru od Pančevačkog mosta ka centru grada, kretati Bulevarom despota Stefana jednom saobraćajnom trakom

Putničkim motornim vozilima od Pančevačkog mosta ka centru grada neće biti dozvoljeno kretanje Bulevarom despota Stefana i biće preusmerena na Poenkareovu ulicu

U smeru od centra grada ka Pančevačkom mostu, sva vozila će se kretati Bulevarom despota Stefana u redovnom režimu

Preporučuje se vozačima da sa Pančevačkog mosta produže pravo ka kružnom toku Bogoslovija

Takođe, vozačima koji se kreću sa Karaburme i iz Višnjičke ulice ka centru grada preporučuje se korišćenje Ulice Mije Kovačevića, ka kružnom toku Bogoslovija.

"Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu", navedeno je u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj.

Kuda voze linije gradskog prevoza

Linije br. 33 i 48

U smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)“ ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama;

U smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)“, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa;

Linija br. 58

U smeru ka Železniku, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)“ ulicama: Poenkareova Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

U smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)“ će se kretati na svojoj redovnoj trasi;

Linija br. 96

U smeru ka Borči, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)“ ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

U smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)“, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište "Jovana Avakumovića" u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) – u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija br. 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)" (#709), koje u redovnom režimu koristi linija br. 44 kao svoje polazno stajalište.