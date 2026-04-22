Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.

  • Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", hol bioskopa 10-16 časova
  • Kučevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Požarevac, Kazneno popravni zavod Požarevac - Zabela 9-14 časova
  • Savski venac, Ugostiteljsko-turistička škola 14-17 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Ne propustiteBeogradVELIKE IZMENE U SAOBRAĆAJU U BULEVARU DESPOTA STEFANA! Od danas pa do februara ulica zatvorena za automobile! EVO I DETALJA
saobracajna-guva-foto-dado-djilas.jpg
BeogradNEZNANOM "UMETNIKU" KAZNA 10.000, A ZGRADI 50.000?! Upravnici beogradskih zgrada očajni zbog grafita: "Kao da sam neki inspektor iz krimi-serija..."
Screenshot 2026-04-21 120352.jpg
BeogradU BEO ZOO-VRTU SVE VRVI OD ŽIVOTA, OVO SU NOVE PRINOVE: Dvogrba kamila i mladunče patagonijske mare (FOTO)
patagonijska mara dvogrba kamila
BeogradPRVO NUDISTIČKO CARSTVO U BEOGRADU NIKLO JE NA OVOM MESTU: I trajalo čak 3 dana, i to ne za vreme Tita nego kralja! Beograđani išli da vire (FOTO)
Screenshot 2026-04-21 103907.jpg