Danas možete pomoći i spasiti život davanjem krvi na više lokacija. Priključite se akciji i pokažite humanost na delu
Transfuzija krvi
Pomozite danas i spasite nekome život! Pokažite humanost na delu
Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.
- Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", hol bioskopa 10-16 časova
- Kučevo, Crveni krst 9-15 časova
- Požarevac, Kazneno popravni zavod Požarevac - Zabela 9-14 časova
- Savski venac, Ugostiteljsko-turistička škola 14-17 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
