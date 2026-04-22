mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi

Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.

Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", hol bioskopa 10-16 časova

Kučevo, Crveni krst 9-15 časova

Požarevac, Kazneno popravni zavod Požarevac - Zabela 9-14 časova

Savski venac, Ugostiteljsko-turistička škola 14-17 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.