PROLEĆNI BAZAR NA PIJACI BANJICA ZA VIKEND! Ručno rađen nakit, prirodna kozmetika, hekleraj, igračke za decu, torbe, neseseri...
Manifestacija „Prolećni bazar” održaće se u subotu i nedelju, 25. i 26. aprila, na pijaci „Banjica” od 8 do 16 časova, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.
Ručno rađen nakit, prirodna kozmetika, heklani program, uključujući igračke za decu, torbe, neseseri, slatki napici, džemovi, proizvodi od kozijeg mleka i još mnogo toga biće ponuđeno na Bazaru zanatstva, manifestaciji posvećenoj promociji ručnog rada, autorskog dizajna i kreativnosti.
Foto: Beograd.rs
Posetioci i kupci pijace „Banjica” imaju mogućnost korišćenja parking-prostora sa 64 mesta, smeštenog uz samu pijacu.
