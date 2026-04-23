Radno vreme za prvomajske praznike uređeno je prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

U četvrtak, 30. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 18 sati.

U petak, 1. maja, na Praznik rada, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

U subotu, 2. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati, mogu biti zatvoreni od 1. do 2. maja.

Benzinske pumpe

Benzinske stanice, u vreme navedenih praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.