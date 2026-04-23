U sudaru autobusa i automobila, koji se tokom protekle noći dogodio u Zemunu, lakše je povređena devojka (18), rečeno je za beogradske medije iz službe Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 21.20 sati, u Karađorđevoj ulici u Zemunu, a povređena devojka je prevezena u KBC Zemun.

Tokom noći Hitna pomoć je imala ukupno 78 intervencija, od kojih je 21 bila na javnom mestu.