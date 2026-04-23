Kako se bliži kraj radne nedelje, jutarnji špic u Beogradu danas je doneo nešto mirniji tok saobraćaja nego što je to obično slučaj na onim "udarnim" saobraćajnicama. Međutim, delovi centra grada i dalje imaju ozbiljnih problema.

Saobraćaj na Brankovom mostu protiče bez većih zastoja, iako se povremeno formiraju kraće kolone koje se brzo razilaze. Situacija je slična i u kružnom toku kod Ušća, gde nema ozbiljnih gužvi, a centralne gradske ulice su uglavnom prohodne.

Jutarnji špic Foto: Naxi Kamere

Ipak, najveći izazovi dolaze oko Takovske ulice, gde su ozbiljne gužve zbog radova. Vozači su se okrenuli Bulevaru despota Stefana kao alternativnom pravcu, ali i tu je nastao problem. Desna traka (koja je inače autobuska) zatvorena je od stajališta Centar za kulturu Vlada Divljan do Porečke ulice, što je stvorilo ozbiljan čep i gotovo konstantne zastoje. Slična situacija pogađa i Poenkareovu ulicu, koja je još jedna alternativa ka centru grada.

Na Gazeli je nešto manji intenzitet saobraćaja nego što je uobičajeno za ovo doba dana, dok Autokomanda i Pančevački most u pravcu ka gradu podnose veće opterećenje, sa kolonama na uključenju sa Zrenjaninskog i Pančevačkog puta.

Na Trgu Slavija trenutno nema većih zadržavanja, ali situacija se može promeniti svakog trenutka.

