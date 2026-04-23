Danas je u Beogradu svečano otvoren vidikovac na 41. spratu Kule Beograd, a posetioce očekuje panoramski pogled na prestonicu iz potpuno nove perspektive.

Otvaranju su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednik kompanije "Igl hils" Muhamed Alabar koji su pritiskom na taster spustili zavese čime se otvorio pogled na ceo grad.

Specijalni liftovi direktno iz tržnog centra Galerija vodiće posetioce do vidikovca koji nudi potpunu panoramu od 360 stepeni i autentičan doživljaj metropole iz ptičje perspektive.

Ovako izgleda pogled sa 41. sprata Kule Beograd:

Vrh Kule Beograd postaje nova turistička atrakcija prestonice otvaranjem "Belgrade 360 Deck". Reč je o najvišoj tački u gradu, smeštenoj na 168 metara visine u okviru kompleksa Beograd na vodi.

Vrata vidikovca biće otvorena svakog dana od 10 do 22 časa, a gostima su na usluzi dvogledi za detaljno istraživanje, suvenirnica i kafeterija sa jedinstvenim pogledom.

Pristup je u potpunosti prilagođen porodicama i svim generacijama posetilaca. Najmodernija i tehnološki najnaprednija platforma u regionu nudi priliku da se Beograd sagleda iz sasvim novog, neotkrivenog ugla.

Kula Beograd, 42-spratni soliter, visine 168 metara, u okviru projekta Beograd na vodi u Beogradu, na nasipu reke reke Save, najviša je zgrada u bivšoj Jugoslaviji.