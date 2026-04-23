Danas je u Beogradu svečano otvoren vidikovac na 41. spratu Kule Beograd, a posetioce očekuje panoramski pogled na prestonicu iz potpuno nove perspektive.

Otvaranju su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednik kompanije "Igl hils" Muhamed Alabar koji su pritiskom na taster spustili zavese čime se otvorio pogled na ceo grad.

Specijalni liftovi direktno iz tržnog centra Galerija vodiće posetioce do vidikovca koji nudi potpunu panoramu od 360 stepeni i autentičan doživljaj metropole iz ptičje perspektive.

Ovako izgleda pogled sa 41. sprata Kule Beograd:

Pogled na Beograd sa vidikovca Kule Beograd Izvor: Petar Aleksić

Vrh Kule Beograd postaje nova turistička atrakcija prestonice otvaranjem "Belgrade 360 Deck". Reč je o najvišoj tački u gradu, smeštenoj na 168 metara visine u okviru kompleksa Beograd na vodi.

Vrata vidikovca biće otvorena svakog dana od 10 do 22 časa, a gostima su na usluzi dvogledi za detaljno istraživanje, suvenirnica i kafeterija sa jedinstvenim pogledom.

Pogledajte fotografije sa vidikovca:

Pogled sa vidikovca na Kuli Beograd Foto: Petar Aleksić

Pristup je u potpunosti prilagođen porodicama i svim generacijama posetilaca. Najmodernija i tehnološki najnaprednija platforma u regionu nudi priliku da se Beograd sagleda iz sasvim novog, neotkrivenog ugla.

Kula Beograd, 42-spratni soliter, visine 168 metara, u okviru projekta Beograd na vodi u Beogradu, na nasipu reke reke Save, najviša je zgrada u bivšoj Jugoslaviji.

Kula Beograd svečano je otvorena u septembru 2024. godine, a otvorio je predsednik Aleksandar Vučić.

Ne propustitePolitika"NISMO OVO PRAVILI ZA ELITU, VEĆ ZA CEO NAŠ NAROD" Vučić na otvaranju vidikovca na Kuli Beograd - Ovako izgleda spektakularan pogled sa 41. sprata (FOTO)
Aleksandar Vučić Kula Beograd vidikovac
InfoBizBeograd će zaseniti i Njujork: Niče arhitektonsko čudo od 5 km, projekat vredan 55 miliona evra donosi spektakl na Dunavu - ovo su svi detalji FOTO
linijski park
InfoBizMoćne kineske "krtice" spremaju se za put: Napravljene specijalno za Srbiju, vrlo brzo počinju sa kopanjem linija Beogradskog metroa (FOTO)
Beogradski metro
InfoBizKraj radova na najvećem srpskom koridoru: 110 km asfalta spremno za saobraćaj do Vidovdana - spajaju se ključni gradovi i rađa najbrži 5G auto-put (FOTO)
moravski koridor.jpg