Belgrade 360 Deck, vidikovac na 41. spratu Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, premijerno je prikazan predstavnicima medija, čime je najavljeno njegovo zvanično otvaranje za javnost, predviđeno za subotu, 25. april u 10 sati

Početna stanica za obilazak najviše tačke srpske prestonice nalazi se na drugom spratu Galerije, kod centra za kupovinu ulaznica (ulaz 1, lift lobi A), odakle se pešačkom pasarelom, koja povezuje šoping centar i Kulu Beograd, dolazi do lift lobija sa interaktivnim sadržajima. Zahvaljujući najbržim liftovima u zemlji, za svega 25 sekundi vožnje stiže se do 41. sprata na 155. metru iznad zemlje.

Pogled na Beograd sa najviše tačke u gradu

Sa zastakljenog vidikovca pruža se spektakularan pogled od 360 stepeni na čitav grad i njegove brojne znamenitosti. Kako bi doživljaj Beograda bio potpuno jedinstven, multimedijalni kaleidoskopi specijalno izrađeni za Kulu Beograd nude video-priče o značajnim delovima grada.

Na najvišoj tački Beograda postavljeni su i teleskopi sa moćnim sočivima, koja omogućavaju da i najudaljeniji delovi grada postanu jasno vidljivi. Hram Svetog Save, Kalemegdan, Avala, Istočna i Zapadna kapija Beograda, novobeogradski bulevari i drugi upečatljivi simboli prestonice odavde će biti dostupni kao na dlanu.

Ovde, na najvišoj koti grada niče i nova umetnička scena — kroz izložbeni program, Belgrade 360 Deck postaje galerija iznad oblaka, a kafe-bar i suvenirnica upotpunjuju doživljaj za sve posetioce.

Atrakcija po uzoru na svetske prestonice

Otvaranju vidikovca prisustvovali su najviši državni zvaničnici i predstavnici kompanije Eagle Hills, predstavnici medija i poslovni partneri, potvrđujući značaj koji ovaj projekat ima za razvoj srpske prestonice i čitave zemlje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tom prilikom je izjavio: „Kula Beograd, kao novi simbol Beograda i prestonice, izgrađena je zahvaljujući građanima Srbije, vođena idejom da treba imati velike snove i veru u ono što možemo da postignemo i predstavlja jednu od najlepših građevina u jugoistočnoj Evropi. Nismo je pravili za elitu, već za sve građane – da svako može da dođe, vidi i uživa, jer ovo pripada našem narodu, a uz pogled od 360 stepeni, na budući Belgrade Eye i pešački most, građani će moći da uživaju u šetalištu i lepotama grada i budu ponosni na svoju zemlju“.

Otvaranju je prisustvovao i osnivač kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar, investitor projekta Beograd na vodi.

„Ovaj projekat nije samo globalni simbol kvaliteta, već odraz sna i vizije koji su, kroz ulaganja veća od očekivanih, razvoj više od 800 novih biznisa i otvaranje preko 10.000 radnih mesta, doprineli rastu ekonomije i kvaliteta života, istovremeno podižući vrednost nekretnina i jačajući poverenje, energiju i napredak ljudi u Srbiji, čime je Beograd postao prepoznatljiv širom Evrope“, izjavio je Alabar.

Belgrade 360 Deck vrata za posetioce i turiste otvara u subotu, 25. aprila, a informacije o vidikovcu mogu se pronaći na zvaničnom veb-sajtu https://www.belgrade360deck.com kao i na zvaničnoj Instagram stranici (belgrade360deck).