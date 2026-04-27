Ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" od danas počinju planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na teritoriji opštine Palilula, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Radovi će se izvoditi u periodu od ponedeljka, 27. aprila 2026. godine, do petka, 1. maja 2026. godine, u noćnim satimaod 22.00 do 06.00 časova.

Tokom izvođenja radova povremene prekide u vodosnabdevanju i umanjen pritisak vode mogu osetiti potrošači u Višnjičkoj ulici (od Pančevačkog mosta) i naselju Višnjica, u noći 27/28. aprila. Dan kasnije, 28/29. aprila, zahvatiće naselja Višnjička banja, Slanci i Veliko Selo, dok će 29/30. aprila biti pogođeni Karaburma i Ćalije.

Poslednja faza radova planirana je za noć 30. aprila na 1. maj, kada će povremeni prekidi biti mogući u delu grada omeđenom ulicama Dunavskom, Vojvode Dobrnjca, Takovskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Ruzveltovom i Mije Kovačevića.

Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" navode da tokom radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, te apeluju na građane da unapred obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe.

Kako se ističe, ekipe će nastojati da radove završe u što kraćem roku, a cilj je očuvanje kvaliteta pijaće vode. Građani se za dodatne informacije mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili besplatni broj 0800 11-00-11.