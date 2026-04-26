Radovi na beogradskom metrou već su počeli na pojedinim lokacijama, a kako projekat bude napredovao, sve više delova grada biće

pod saobraćajnim opterećenjem.

Prema najavama gradskih vlasti, izmene će se odnositi i na drumski i na javni prevoz, a pojedine ulice u Beogradu biće potpuno

zatvorene.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ovo su prve lokacije gde se menja saobraćaj

Jedna od prvih tačaka gde su radovi već započeli jeste Bulevar despota Stefana, gde se izvode pripremni radovi za tunelsku vezu kroz

centar grada. Ova zona već beleži izmene u režimu saobraćaja, uz usporenja i preusmeravanje vozila.

Kako se navodi, dodatni pritisak tek sledi kako radovi budu ulazili u dublju fazu.

Potpuno zatvaranje ulice - ovo leto biće ključno!

Najveće promene očekuju se na teritoriji Čukarice.

Vodovodska ulica u Žarkovu biće potpuno zatvorena tokom leta, kako bi se omogućio početak intenzivnih radova na izgradnji metro

infrastrukture.

Ova odluka će značajno uticati na svakodnevni život građana tog dela grada, jer je reč o jednoj od važnijih saobraćajnica u ovom

naselju.

Kako bi se ublažio pritisak, planirano je otvaranje alternativnih pravaca, pre svega ka Trgovačkoj ulici, koja bi trebalo da preuzme deo

saobraćaja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kritične tačke širom grada!

Gradski zvaničnici upozoravaju da postoji nekoliko lokacija koje će biti posebno opterećene tokom radova:

Banovo brdo – ugao ulica Blagoja Parovića i Požeške, gde je planirana izgradnja stanice

Žarkovo – zona Vodovodske ulice, sa potpunom obustavom saobraćaja

Centar grada – Bulevar despota Stefana i šira zona tunelske trase

Na ovim mestima očekuju se gužve, preusmeravanja i povremena zatvaranja traka.

Ponegde će biti lakše nego što se očekivalo!

Ipak, postoje i lokacije gde će uticaj na saobraćaj biti manji nego što se prvobitno strahovalo. Kako je najavljeno, pojedine stanice biće

građene van glavnih saobraćajnica, kako bi se izbeglo dodatno opterećenje.

To se odnosi na zone poput:

Sajma

Ade Ciganlije

Mostarske petlje

Menjaju se i autobuske linije

Pored zatvaranja ulica, građane očekuju i izmene u javnom prevozu. Autobuska stajališta i trase linija biće prilagođavane u skladu sa

fazama radova, što znači da će se promene uvoditi postepeno.

To dodatno komplikuje svakodnevno kretanje, posebno u delovima grada gde se radovi budu poklapali sa frekventnim

saobraćajnicama.

Prvo problemi, pa koristi

Gradske vlasti poručuju da su ovakve promene neizbežne i da će građani najpre osetiti negativne posledice, ali da će dugoročno dobiti

moderan sistem javnog prevoza koji će smanjiti gužve.

Ipak, do tada - Beograd ulazi u period velikih saobraćajnih izazova, a vozačima i putnicima ostaje da se pripreme na izmene koje će

menjati svakodnevne rute kroz grad.