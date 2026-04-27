U toku protekle noći u Beogradu dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda, a teže je povređen 19-godišnji motociklista koji je nakon nezgode na Zrenjaninskom putu prevezen Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Kako je navedeno, nešto pre 22 časa, na istom putu prevrnuo se auto, a lakše je povređena 20-godišnja devojka koja je prevezena u obližnju bolnicu.

Ekipa Hitne pomoći je u toku noći intervenisala 134 puta, od čega 25 puta na javnom mestu.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 21.24 sati na Bulevaru heroja sa Košara lakše je povređena jedna osoba, koja je zbrinuta na licu mesta, u 21.58 sati u saobraćajnoj nezgodi na Zrenjaninskom putu lakše je povređena devojka (20) koja je prevezena u Zemunsku bolnicu, i u 22.03 sati na uglu Nemanjine i Resavske ulice u saobraćajnoj nezgodi lakše je povređen muškarac (29), koji je prevezen u Urgentni centar.