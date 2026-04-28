Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema na opštini Voždovac, u utorak, 28. aprila, od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće, saopštili su iz JKP-a „BVK”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđenaje auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.