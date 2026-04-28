OBELEŽENA GODIŠNJICA SMRTI GAVRILA PRINCIPA: Član Gradskog veća Miljan Damjanović položio venac na spomenik
Član Gradskog veća Miljan Damjanović položio je danas venac na spomenik Gavrilu Principu povodom obeležavanja godišnjice smrti ove istaknute istorijske ličnosti.
On je u izjavi za Beoinfo istakao da danas odajemo počast mladom čoveku koji je imao hrabrosti i smelosti da se suprotstavi imperijalnoj sili i stane u odbranu svog naroda i svojim držanjem postao simbol otpora, nade i borbe za dostojanstvo.
– Za nas, Princip nije bio terorista, već istinski heroj i borac za slobodu. Oni koji danas pokušavaju da prekrajaju istoriju i srpski narod predstave kao krivca za velike svetske sukobe, svesno zanemaruju činjenicu da je srpski narod bio žrtva, a ne agresor. Svoj život okončao je u najtežim zatvorskim uslovima, izložen bolesti i nehumanom postupanju, ali nije odustao od svojih ideala. Njegov duh nisu uspeli da slome. I danas kada smo mnogima i dalje „trn u oku”, kada pokušavaju da nas potlače i ponize, mi, mali ali ponosit narod, stojimo uspravno i prkosno sa sećanjem na tešku prošlost, ali s pogledom, nadom i verom u svetlu budućnost – poručio je Miljan Damjanović.
Vence su, između ostalih, položili predstavnici Vlade Srbije, Vojske, Ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji i udruženja građana.
