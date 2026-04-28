On je u izjavi za Beoinfo istakao da danas odajemo počast mladom čoveku koji je imao hrabrosti i smelosti da se suprotstavi imperijalnoj sili i stane u odbranu svog naroda i svojim držanjem postao simbol otpora, nade i borbe za dostojanstvo.

– Za nas, Princip nije bio terorista, već istinski heroj i borac za slobodu. Oni koji danas pokušavaju da prekrajaju istoriju i srpski narod predstave kao krivca za velike svetske sukobe, svesno zanemaruju činjenicu da je srpski narod bio žrtva, a ne agresor. Svoj život okončao je u najtežim zatvorskim uslovima, izložen bolesti i nehumanom postupanju, ali nije odustao od svojih ideala. Njegov duh nisu uspeli da slome. I danas kada smo mnogima i dalje „trn u oku”, kada pokušavaju da nas potlače i ponize, mi, mali ali ponosit narod, stojimo uspravno i prkosno sa sećanjem na tešku prošlost, ali s pogledom, nadom i verom u svetlu budućnost – poručio je Miljan Damjanović.