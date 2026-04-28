Član Gradskog veća Miljan Damjanović položio je danas venac na spomenik Gavrilu Principu povodom obeležavanja godišnjice smrti ove istaknute istorijske ličnosti.

On je u izjavi za Beoinfo istakao da danas odajemo počast mladom čoveku koji je imao hrabrosti i smelosti da se suprotstavi imperijalnoj sili i stane u odbranu svog naroda i svojim držanjem postao simbol otpora, nade i borbe za dostojanstvo.

– Za nas, Princip nije bio terorista, već istinski heroj i borac za slobodu. Oni koji danas pokušavaju da prekrajaju istoriju i srpski narod predstave kao krivca za velike svetske sukobe, svesno zanemaruju činjenicu da je srpski narod bio žrtva, a ne agresor. Svoj život okončao je u najtežim zatvorskim uslovima, izložen bolesti i nehumanom postupanju, ali nije odustao od svojih ideala. Njegov duh nisu uspeli da slome. I danas kada smo mnogima i dalje „trn u oku”, kada pokušavaju da nas potlače i ponize, mi, mali ali ponosit narod, stojimo uspravno i prkosno sa sećanjem na tešku prošlost, ali s pogledom, nadom i verom u svetlu budućnost – poručio je Miljan Damjanović.

Vence su, između ostalih, položili predstavnici Vlade Srbije, Vojske, Ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji i udruženja građana.

Ne propustitePolitikaVULIN: Da li smo vredni Gavrila Principa?
Aleksandar Vulin
DruštvoPrincip je povukao obarač, ali je pre toga on bacio bombu: Učesnik Sarajevskog atentata je popio otrov, a onda je skočio u Miljacku
Nedeljko Čabrinović
Društvo"Noge su mu podrhtavale, bio je iscrpljen, izmučen. A oči – njih nikad neću zaboraviti" Bolničar Gavrila Principa o poslednjim danima srpskog revolucionara
Gavrilo Princip
ZanimljivostiČuvena fotografija Gavrila Principa krije jezivu istinu: On nije izgledao ovako, istoričarka razotkrila opasnu austrougarsku propagandu
Gavrilo Princip u austrougarskom zatvoru Terezin