KAD KUPUJETE STAN, OVO SE GLEDA: Ne padajte na zlatne kvake i česme, nebitne su! Evo šta stvarno treba da se gleda i šta je važno

Nedavno je Srbiju obišla vest da cena kvadrata u Beogradu neumoljivo raste i da je na četvrtom mestu među najskupljim gradovima u Evropi.

foto: EPA/MARTA PEREZ

Ekspert za visokogradnju Marko Marinković ističe da bi trebalo da kvalitet prati cenu, ali to nekada nije slučaj, nekada je to opravdano zbog lokacije, jer ona diktira značajan deo cene. Kaže da možemo imati dva identična objekta na dve lokacije koji će imati različitu cenu, objavio je javni servis.

Prema njegovim rečima, ne treba na uštrb kvaliteta birati lokaciju, treba insistirati barem na osnovnim kvalitetima.

"Prosečan kupac nije tehnički obrazovan. Kupci pre svega gledaju lokaciju, završne radove. Hteo bih da apelujem da građani angažuju stručno lice da pregleda tehničku dokumentaciju, da pogleda objekat, a ono što mogu kupci je da provere investitora i njegove reference, objekte koje je gradio i da popričaju sa korisnicima objekata", istakao je Marinković.

foto: EPA/RONALD WITTEK

Naveo je iskustvo skorašnjih zemljotresa koji su se dogodili u Hrvatskoj i Albaniji i dodao da zemljotresi mogu da pokažu gde se štedi i koje su greške napravljene.

"Naši timovi su bili nakon oba zemljotresa i mogli smo da vidimo objekte koji su srušeni ili oštećeni zbog nepoštovanja propisa. Na nekim objektima se video nedovoljan kvalitet armiranog betona. Na takvim stvarima značajne uštede može da ostvari investitor, ali to ne treba da se desi", rekao je ekspert za visokogradnju.

Dodao je da postoji jasan lanac – prvo imamo projektnu dokumentaciju, zatim investitor je u obavezi da angažuje stručni nadzor i to je u korist investitora da objekat bude izveden kvalitetno, a na kraju postoji i tehnički prijem objekta posle koga se dobija upotrebna dozvola, bez kojeg objekat ne može biti uknjižen.

foto: EPA/FOCKE STRANGMANN

Marinković naglašava da kupci imaju pravo da dođu do svih tih podataka.

Odgovarajući na pitanje da li je mit ili istina da su predratne građevine kvalitetnije od novih, Marinković je rekao da je to uvreženo mišljenje, ali da ne treba generalizovati.

foto: EPA/SEDAT SUNA

"Postoje vremenske epohe u kojima se drugačije gradilo, danas se zbog rokova dešava uštrb na kvalitetu, ali smo sada u odnosu na pre 20 ili 30 godina unapredili svoje znanje, postoje viši standardi nego pre", napomenuo je Marinković.

Opet se osvrnuo na primer zemljotresa u regionu. Kaže da je u Albaniji bilo dosta uništenih novih objekata, a u Hrvatskoj uglavnom stariji.

"U Petrinji je zemljotres bio jačine 6,4, a u Albaniji 6,3. Prema Seizmološkom zavodu Srbije u Srbiji ne bi trebalo da se dogodi zemljotres jači od magnitude šest. S obzirom da smo svedoci nepoštovanja nekih propisa sigurno bi bilo oštećenja u slučaju zemljotresa. Po projektovanju u takvim slučajevima zgrade mogu da budu oštećenje, ali ne sme da dođe do njihovog rušenja, to je nedopustivo", istakao je ekspert za visokogradnju.

foto: AP/Rafael Yaghobzadeh

Marinković je naglasio da to da li imate zlatne kvake ili pozlaćene česme, nisu bitni pri kupovini stana, bitna je konstrukcija i da li je dobar temelj, jer to ne možete zameniti.

"Ako dođe do sleganja terena, pojedinci ne mogu ništa uraditi, mogu stručnjaci, ali to su skupi i zahtevni radovi", istakao je Marinković. Kada je reč o nadogradnji, rekao je da ona zaslužuje posebnu pažnju, da mogu da budu opasne i da moraju da budu propraćene stručnim nadzorom.

(Kurir.rs/RTS)