PRIJAVA ZA 20 EVRA OD 15. NOVEMBRA: Evo ko treba da se prijavi i kako, a poznato je i kada možete da očekujete novac na računu

Skupština Srbije usvojila je set finansijskih zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o privremenom registru punoletnih državljana kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti KOVID-19.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u raspravi da je izmenama navedenog zakona definisano davanje jednokratne novčane pomoći od 20 evra u decembru ove godine za punoletne državljane Srbije.

- Za pomoć od 20 evra mogu da se prijave svi oni koji su postali punoletni nakon 24. aprila 2021. godine. Za njih otvaramo mogućnost prijavljivanja na isti način kao i do sada preko sajta Uprave za trezor od 15. do 30. novembra, rekao je ministar finansija.

Ministar je podsetio da svi građani koji su se u maju prijavili za novčanu pomoć u iznosu od dva puta po 30 evra, kao i penzioneri, ne treba ponovo da podnose prijavu jer će im pomoć biti automatski uplaćena u decembru.

Poslanici su usvojili Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a Mali je rekao da su dva osnovna razloga za promenu ovog zakona.

- Prvi je da bi se uskladio sa izmenama Zakona o fiskalizaciji, a drugi kako bi dodatno dali fleksibilnost privrednim subjektima koji duguju Poreskoj upravi i ušli su u problem sa izmirivanjem poreskih obaveza zbog pandemije korona virusa - rekao je on.

Kako je dodao, izmene ovog propisa omogućujuju svima koji su ispoštovali rokove za plaćanje glavnice duga PU, da dobiju mogćnost za odlaganje plaćanja kamata.

Usvojen je i Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica - Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin).

Mali je naveo da je vrednost te investicije 89 miliona evra. Ukupna dužina pruge je 98 kilometara a deo koji prolazi kroz našu zemlju je dug 38,5 kilometara.

Usvojene izmene zakona o fiskalizaciji

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji kojim se uvodi prelazni period od 1. novembra do 30. aprila u kojem će obveznici biti dužni da pređu na novi način fiskalizacije.

foto: Shutterstock

Propisom je planirano uvođenje novog modela fiskalizacije, rekao je u raspravi ministar finansija Siniša Mali i naveo da je reč o ključnom zakonu za borbu protiv sive ekonomije.

- Novi sistem je fleksbiliniji, otvara tržište kada su u pitanju fiskalni uređaji, a korisnici mogu da koriste mobilne telefone, tablete i ide se u korak sa digitalizacijom i modernom tehnologijom - kazao je Mali.

On je naveo da se izašlo u susret privrednicima, pa je uveden prelazni period u kome će moći da rade po postojećem i novom sistemu od 1. novembra do kraja aprila naredne godine.

Kada su rokovi u pitanju već 1. oktobra krenula je prijava preko sajta Poreske uprave svih poreskih obveznika da prijave svoja prodajna mesta.

Ministar je dodao da ni jedan dinar poreske obveznike neće koštati uvođenje novog sistema.

Obezbeđeno je šest milijardi dinara kako bi se pokrili troškovi nabavke fiskalnih uređaja.

Uredba je usvojena na sednici Vlade prošle nedelje i predviđa subvenciju od 100 evra za svaki fiskalani uređaj i dodatnih 100 evra za svako prodajno mesto. Za one koji nisu u sistemu PDV-a taj iznos će biti povećan za 20 odsto.

- Ko želi da iskoristi ove subvencije prijaljivanje će preko sajta Poreske uprave krenuti od 15. oktobra i trajaće do kraja januara“- naveo je Mali.

Prema njegovim rečima krenule su i pripreme za elektronske fakture, pa će od 1. januara sledeće godine svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da izdaju elektronske fakture a do kraja sledeće godine to će važiti i za sve one koji su u privatnom sektoru, a koji si u sistemu PDV-a.

(Kurir.rs/Alo)