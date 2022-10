NOVI AUTOMOBILI SKUPLJI DO 30 ODSTO, A SKOČILE I CENE POLOVNJAKA: Na isporuku se čeka do 6 meseci, a ovo nas čeka sledeće godine

Novi automobili u Srbiji skuplji su u proseku oko 30 odsto, a polovnjaci 21 procenat u odnosu na prošlu godinu. Na isporuku četvorotočkaša iz salona vozači i dalje čekaju od tri do šest meseci, a ista situacija se očekuje i naredne godine.

Generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Aleksandra Graovac kaže da je do septembra prodato 22.209 novih putničkih automobila, pišu Novosti.

Ona ističe da je od početka godine prvi put zabeležen značajan rast potražnje za eko-vozilima, te da su registrovana 124 električna četvorotočkaša. To je, kako dodaje, 121,43 odsto više nego u istom periodu lane. S druge strane, udeo automobila na dizel i benzin u ukupnom broju prodatih se smanjuje.

- U prvih devet meseci ove godine tržište novih vozila je u padu za 4,24 procenta u odnosu na prošlu - ističe Graovac. - Isti je trend i u okruženju i na čitavom tržištu Evrope, ali je tu procenat pada značajno veći, od 15 do 20 odsto.

Na našem tržištu su i dalje, kako kaže, najprodavaniji modeli "škode", a slede "fijat" i "tojota". Ona ukazuje da je zaključno sa avgustom uvezeno 92.653 polovnjaka.

Prema rečima Milana Belina iz iste organizacije, ne očekuje se stabilizacija tržišta ni u 2023, jer će se i dalje čekati mesecima na isporuku vozila.

Belin navodi da se ništa neće poboljšati dogodine ni kada su cene u pitanju, jer sve utiče na auto-industriju. A poskupeli su energenti, transport, repromaterijal, ruda, čelik, aluminijum, plastika...

Prema njegovoj oceni, deo potrošača se zbog dugog perioda čekanja na isporuku novog vozila preorijentisao na kupovinu korišćenog automobila.

- Ali ni njih nema dovoljno - navodi Belin.

- Manja ponuda novih vozila se odražava i na polovne, a takođe, i oni prate trend rasta cena četvorotočkaša.

Slično ocenjuju situaciju i na portalu polovnih automobila. Kako ističu, polovnjaci u Srbiji u proseku imaju za 21 odsto višu cenu nego lane, poskupljenja će se nastaviti, a stabilizacija se očekuje tek u 2024. godini.

- U odnosu na 2020. rast cena je 29 procenata - navodi Romana Takov.

- Skuplji polovnjaci rezultat su pandemije koja je donela nestašcu mikročipova neophodnih za nove automobile, kao i dešavanja u Ukrajini. Manje novih vozila uticalo je i na ponudu korišćenih, pa tako i na cene.

ULAŽU 1,2 MILIJARDE DOLARA Najveći svetski proizvođači automobila planiraju da potroše skoro 1,2 milijarde dolara do 2030. godine na razvoj i proizvodnju miliona električnih vozila, baterija i sirovina za podršku toj proizvodnji. Ovo pokazuje analiza javnih podataka kompanija koju je uradila britanska agencija Rojters.

U Srbiji se, kako navodi, najviše kupuju polovnjaci napravljeni između 2005. i 2010. godine. Ona ističe da je 80 odsto prodatih korišćenih vozila starije od 10 godina, zbog niže platežne sposobnosti.- Prema našim istraživanjama, četvrtina kupaca traži polovni auto od 3.000 do 5.000 evra, zatim od dve do tri hiljade, a tek onda od 5.000 do 7.000 - kaže Takov.

- Najpopularniji su i dalje dizelaši.

