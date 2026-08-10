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Sa dolaskom toplijih dana, krenula je i sezona stršljenova. Sa njima se, oči u oči, susreo i Slobodan Pantelić iz sela kod Valjeva, kada je čistio dimnjak. On je, kako i sam kaže, za dlaku izbegao smrt - em je pao s krova kada su ovi insekti izleteli iz odžaka, em su ga dva ubola. Proveo je, verovali ili ne, tri dana u komi.

Većina ljudi na pojam stršljena pomisli - malo je opasniji od ose, jače i duže peče ubod i to je to. To nije tačno. Ubod stršljena i te kako može biti opasan i smrtonosan, a primer je muškarac iz Medveđe kog je stršljen uboo za venu na vratu, od čega je preminuo na licu mesta.

Nedavno je od uboda stršljena preminuo i jedan muškarac u Beogradu.

Popeo se na krov da očisti dimnjak, a onda ga napali

Bliski susret sa ovim opasnim insektom imao je i Slobodan Pantelić (58) kada se popeo na krov stare kuće, kako bi očistio dimnjak. Iako ga je žena upozoravala (kao da je predosetila) rekavši mu da se ne penje na stari krov koji svakog momenta može da propadne i to na 40 stepeni, nije je slušao.

Na Slobodana je krenula najezda stršljenovakada je ubacio alat u dimnjak i počeo da ga trza gore-dole.

- Da mi je neko rekao da ću jedva ostati živ zbog stršljena, ne bih verovao. I dalje sam u neverici šta mi se dogodilo. Bogu hvala, izvukao sam živu glavu i naučio dobru lekciju - od zmija, stršljenova i tuđih žena beži dokle te noge nose - kaže Slobodan za Nova.rs, pokazujući svoju duhovitu stranu, iako i dalje otežano diše.

Foto: Profimedia

Šta se tačno dogodilo

Slobodan kaže da ovo nije bio prvi put da se susreo sa stršljenom.

Jedan ga je uboo dok je sekao drva u šumi, ali se ništa značajno nije dogodilo osim velikog bola i nagle vrtoglavice.

- Tada sam ostavio drva i otišao kući, popio nešto od lekova, ne sećam se šta mi je snajka dala i legao. Bio sam dobro. Međutim, ovo je bilo drugačije. Možda zbog mesta uboda, nisam siguran - priča on.

Kako dalje objašnjava, kada je stavio žicu u dimnjak i nekoliko puta je povukao, izleteo je roj stršljenova.

- Više sam se uplašio kada sam video toliku grupu, nego što sam se njih samih uplašio. Brzo sam se okrenuo dok su oni izletali, ali je bilo kasno. Jedan me je uboo za vrat, a drugi za šaku. I na sve to, skotrljao sam se niz krov na zemlju. Srećom nije bilo visoko, stara je kuća, a još sam pao na seno koje je bilo uz kuću. Tako da sam imao povredu noge, nekoliko ogrebotine i dva uboda stršljena. Oni su me zapravo upropastili - nastavlja on.

"Nisam mogao da dođem do vazduha"

Seća se, dodaje on, da ga je bolelo celo telo, verovatno i zbog toga što je pao, ali mu je najviše smetalo stezanje u grudima.

- Nisam mogao da dođem do vazduha, nisam mogao da pozovem ženu. Bio sam potpuno bez snage. Počeo sam da se gušim i ubrzo sam se onesvestio. Više se ničega ne sećam. Probudio sam se u bolnici. Kasnije mi je žena rekla da sam imao više sreće nego pameti, pošto sam čak bio u komi tri dana. Doktori su mu rekli da mu je ubod na veni na vratu izazvao burnu reakciju, koja je vrlo lako mogla da preraste u smrtonosnu - priča Slobodan.

"Imao duplu dozu otrova"

- Rečeno mi je da sam imao duplu dozu otrova pošto su dva stršljena u pitanju i baš taj histamin koji se nalazi u otrovu, izazva tešku alergijsku reakciju. Iako nisam alergičan na stršljena, ipak mi se telo branilo na ovaj način. Pritom, mesto uboda je bilo, da kažem, direktno - vena. Otrov se raširio kroz organizam i pritisak je počeo da pada, krvni sudovi da se skupljaju, kiseonik pao i vrlo lako dođe do zastoja srčanog mišića. Ja sam, eto, upao u komu - nastavlja on.

Vladica Stanković iz Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" potvrdio je da je krenula sezona stršljenova i objasnio je kakve opasnosti nose ovi insekti.

- Stršljenovi sada formiraju legla, pa tu bude od 400 do hiljadu jedinki. Polovinom avgusta će legla biti formirana u jeku. Oni uvek prave legla na sunčanoj strani i nepristupačnim mestima - kaže Stanković.

"Više je zabeleženih smrtnih slučajeva usled uboda stršljenova nego zmija"

Dodaje da će stršljenova možda biti manje ove nego prošle godine, ali da su svakako opasniji od zmija.

- Više je zabeleženih smrtnih slučajeva usled uboda stršljenova nego zmija - naglašava on, pa dodaje:

- Ljudi stradaju kada dođe do alergijske reakcije i anafilaktičkog šoka. Kad stršljen ubode, ispusti feromon, odnosno miris koji se širi i signalizira ostalima da dođu na to mesto. Tako neko može da doživi deset uboda odjednom - kaže Stanković.

Nakon uboda, koji je praćen najčešće bolom, pojavi se peckanje, a koža na ozleđenom mestu pocrveni.

Stanković naglašava da najviše problema pri ubodu imaju bolesne i starije osobe.

Šta da radite ako vas ubode stršljen

Zbog toga je jako važno odmah reagovati.

- Važno je reagovati brzo, uzeti i sažvakati neki lek protiv alergije - presing, pronizon ili erijus, da raširi krvne sudove. Ako ima mogućnosti treba staviti hladne obloge, ako ne, što pre u prvu zdravstvenu ustanovu - napominje on.

Dodaje da će do napada doći samo ako ih čovek na bilo koji način ugrožava, dakle u samoodbrani i odbrani legla.

- Oni imaju svoje stražare koji svakodnevno kruže i gledaju da li se nešto dešava. Ako ih ne ugrožavate, ništa se neće desiti. Ipak, ako počnete da ih ugrožavate, onda izviđači alarmiraju ostale i kreću u odbranu legla. Razlika između zmija i stršljenova je ta što zmije beže, a stršljenovi napadaju - upozorava Stanković.

Kurir.rs