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Među stranim turistima koji se vode kao nestali nakon smrtonosne bujične poplave koja je u sredu pogodila Nepal nalazi se i jedan državljanin Srbije, a prema prvim informacijama, on u ovu azijsku zemlju najverovatnije nije otputovao preko domaće turističke agencije.

Proverom među agencijama iz Srbije koje organizuju putovanja u Nepal potvrđeno je da se nijedan njihov putnik trenutno ne nalazi u toj zemlji.

Putovanja uglavnom individualna

Aleksandar Seničić direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) za Kurir navodi da državljani Srbije koji putuju u Nepal najčešće to čine u sopstvenoj organizaciji.

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Aleksandar Seničić Foto: Stefan Stojanović

- Sigurno nije išao preko agencije, nego individualno. Kada su pojedinačni slučajevi najčešće tamo idu avanturisti sami, u Srbiji postoje dve agencije koje to organizuju, ali to su grupe ljudi, nikad se ne rade individalne posete - naglasio je Seničić.

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To su potvrdile i dve domaće turističke agencije koje organizuju putovanja u Nepal.

- Trenutno nemamo putnike naše agencije u Nepalu. Znamo za situaciju, ali nismo imali grupe, državljanin Srbije koji se vodi kao nestao nije putovao preko nas i ne znamo ko je - rekli su za Kurir iz jedne agencije.

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Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Dok su i iz druge potvrdili da među njihovim putnicima takođe nema nikoga ko se nalazi u Nepalu.

- Što se tiče naših putnika, mi nemamo nikoga tamo - naveli su iz druge agencije.

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Podsetimo, u katastrofalnim bujičnim poplavama na graničnom području između Kine i Nepala vlasti obe zemlje objavile su da je više od 270 ljudi poginulo, više od 1.300 se vodi kao nestalo, a među nestalim je veliki broj stranaca.

Među nestalima i jedna osoba iz Srbije

Nacionalni odbor za turizam u Nepalu saopštio je danas da je među 826 nestalih 517 stranaca, a među njima je prema odboru i jedna osoba iz Srbije.

Među nestalim je i 113 nepalskih turista, 85 pripadnika bezbednosnog osoblja iz vojske i policije kao i 161 meštanin iz okruga Rasuva i jedan iz okruga Nuvakot.

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Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Kineske vlasti objavile su da je troje ljudi poginulo a 558 se vodi kao nestalo sa tibetanske strane granice. Od ukupnog broja nestalih 260 su stranci. Pored toga gotovo 100 kineskih državljana se vodi kao nestalo sa nepalske strane, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova.

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Nepalski odbor za turizam saopštio je da je od ukupnog broja nestalih 179 ljudi iz Indije, prema zvaničnicima većina je išla na hodočašće na planiu Kailaš u Tibetu, svetom mestu za hinduiste.

Prema navodu nepalskog odbora 65 nestalih su iz SAD, 51 iz Malezije, 35 iz Australije, 133 iz Britanije, 25 iz Kanade, osam iz Singapura, osam iz Rusije.

Odbor je rekao i da je nestalo šest osoba iz Južne Afrike i šest turista iz Litvanije, kao i pet iz Novog Zelanda, četiri francuskih državljana, troje iz Belgije i troje iz Španije.

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Prema turističkom odboru Nepala po dvoje ljudi nestalo je iz Italije, Kazahstana, Irske, Holandije, kao i da je nestala po jedna osoba iz Belorusije, Finske, Mađarske, Izraela, Litvanije, Filipina, Bugarske, Švajcarske, Srbije i Švedske.

Među nestalima u Nepalu i jedna osoba iz Srbije Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Ukrajinsko minsitarstvo spoljnih poslova javilo je da se smatra da je nestalo 53 Ukrajinaca među kojima i 46 turista sa kojima su nepalske vlasti izgubile kontakt.

Južnokorejska vlada objavila je da je devet njihovih državljana koji su radili na elektrani u Nepalu nestalo a premijerka Japana Sanae Takaiči je izrazila zabrinutost zbog pet japanskih državljana za koje su lokalni mediji javili da su nestali.

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