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Miroslav Lončar stradao je mučeničkom smrću 1992. godine, a mnogi i dan danas ne znaju njegovu priču.

O tome koliki je bio heroj, koliko je voleo svoj narod i svoju veru svedoči i činjenica da je i kanonizovan i postao Prepodobni novomučenik Miroslav Imotski.

Mučenički put mladog Miroslava Lončara, Srbina iz Imotskog, počinje u njegovoj 33. godini, kada, ne sluteći šta će mu se desiti, prilikom natapanja krompira na njivi, biva otet.

Pripadnici hrvatske vojske izrevoltirani ubistvom prijatelja na ratištu, otimaju Miroslava samo zato što je pravoslavni Srbin i odvode ga u nepoznatom pravcu.

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Foto: Printscreen/ Društvene mreže

Nakon njegove otmice, i nakon nekoliko sati iščekivanja svog sina, Miroslavova majka na njivi je zatekla samo njegovu obuću, parče hleba i slanine koje je poneo za obrok i ništa više, njega nije bilo.

U tih par dana, na nepoznatoj lokaciji, počinje zverski čin ubijanja nedužnih civila, Srba pravoslavne veroispovesti od strane krvave ruke njihovog dželata - ustaša.

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A onda...

Jedna baka čuvajući krave, videla je kako joj jedna krava beži u nepoznatom pravcu i potrčala je za njom. Odjednom, krava se zadržala kod jedne stene i počela da riče. Rikanje je prizvalo baku i kada je stigla do stene, videla je ispred krave Miroslavovo telo razapeto u obliku krsta na jednoj steni.

Na osnovu kasnijih svedočenja utvrđeno je da su Miroslava mučili svakom mukom i terali ga da pljune na pravoslavni krst što je on odbijao do samog kraja.

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Foto: Printscreen/ Društvene mreže

Upravo zbog tako mučeničke smrti i doslednosti u veri kao i zbog čudesnog otkrića njegovog mesta pogubljenja prokazanog kroz životinju Srpska Pravoslavna Crkva je odlučila da ga uvrsti u red prepodobnih novomučenika srpskih a njegova kanonizacija ujedno obuhvata sve srpske stradalnike iz Imotske krajine kojih je na hiljade.

Kurir/ Informer

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