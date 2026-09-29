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Autobusom je došao sa Ilidže kod babe Savke u zaseok Ravne, kod sela Luke nadomak Tarčina, odmah posle prvih barikada u Sarajevu. Insistirao je da ide kod babe, jer na Ilidži je napeto i ne zna se ko će doći na vrata. Bilo mu je dosadno u stanu u Lužanima. Kod babe bar može da se igra sa rođacima u selu, a i blizu je šuma.

Tako je Leo (14) početak rata dočekao kod babe i našao se na muslimanskoj strani i to odvojen od roditelja za koje ne zna ništa. Znao je samo da je Ilidža srpska, ali više od toga nije mogao da zna.

Onda su jednog hladnog majskog jutra došle komšije muslimani i pokupili sve muškarce iz sela i odveli ih u Silos u Tarčinu. Leo je ostao sa babom i niko od muslimana nije znao ni da je tu. Baba Savka i Leo su počeli da žive oprezno i u strahu. Sve je počelo da liči na đedove priče o Drugom svetskom ratu i stradanju Srba u NDH-a. Noći bi bile pune straha, a danju su se sklanjali od komšija muslimana.

Jednog jutra baba je čistila dvorište i njive oko kuće. Naložila je vatru i spaljivala granje, te ostali, preko zime nakupljeni, otpad i korov. Leo se vrteo oko vatre i odjednom se setio metaka od prašljiva. Otišao je po njih i sačekao da se baba odmakne od vatre, a onda ih bacio u vatru. Počelo je pravo pucanje i delovalo je da neko rafala. Leo se smejao kako je prepao babu, a baba je na njega zagalamila. Ušli su u kuću.

"Evo nama četničkog kurira"

Nije prošlo ni desetak minuta pojavili su se muslimanski vojnici. Opkolili su kuću i tražili da Leo izađe i pokaže im put prema Lepenici.

- Evo nama četničkog kurira!

Ubrzo su Lea zgrabili, svezali mu ruke i stavili mu povez preko očiju. Odvukli su ga u obližnju seosku školu. Tu su nastavili da tvrde da su uhvatili četničkog kurira. Polivali su ga hladnom vodom, šamarali i tražili da im kaže gde četnici drže stražu u selu pod hrvatskom kontrolom, gde žive Leovi kumovi Tešići... Kako nije znao, oni su nastavili sve više da ga tuku. Čuo je samo da ga pitaju.

- Gde vam je radio stanica, gde vam je oružje sakriveno? Majku li ti četničku, govori!

Leo je samo zgrčio celo telo, a suze koje su se na početku ispitivanja pojavile, nestale su od tog straha i šoka. Ćutao je. A onda je jedan rekao da pruži ruku. Kad je pružio ruku, taj musliman mu je rekao da će mu sve jedan po jedan prst odseći, a onda jedno i drugo uho ako ne kaže gde je oružje. Leo je i dalje ćutao. Nije znao ništa o radio-stanici i oružju. Znao je samo da su odvedeni i oni koji su imali oružje i predali se, kao i ostali muškarci koji nisu imali oružje. Ćutao je i gledao u jednu tačku. Čuo je samo kad mu je jedan rekao.

- Sad ćeš ti u Tarčin, pa ćeš dolje propevati kad ti komad po komad mesa budu sekli, majku ti četničku!

"Ustaj, ideš u Silos sa ostalim četnicima"

Ubrzo su mu ponovo stavili povez preko očiju i ubacili ga u auto. Povez su mu skinuli i poznao je da je kod Doma kulture u Tarčinu. Tu su ponovo počeli da ga ispituju i maltretiraju. Kasnije su promenili priču i obećavali mu bezbednost i da mu dlaka s glave neće faliti, ako kaže gde je oružje i radio-stanica. Leo je ćutao i ponovo gledao samo u jednu tačku.

Foto: Printscreen Rtrs

Koliko je tu bio vremena i šta su mu sve govorili više nije ni pamtio. Suze su nestale još prije nekoliko sati i pomirio se da je to njegov kraj. Čuo je samo kad su mu rekli.

- Ustaj, ideš u Silos sa ostalim četnicima!

Zgrabili su ga i odveli u Silos. Kad su se otvorila vrata ćelije i kad su ga unutra grubo ubacili čuo je samo.

- Sine Leo, odkud ti ovde?

Podigao je glavu i ugledao Nenada Aleksića, koji mu je bio majčin polubrat i koji je uhapšen kad i ostali muškarci iz sela. Svi su se čudili otkud Leo u Silosu, niko od logoraša nije mogao da dođe sebi jer su doveli dete od nepunih 14 godina. Nije stigao ni da im ispriča sve, kad se otvoriše vrata i u ćeliju ubaciše nekog momka od dvadesetak godina, koji je bio sav od krvi i deformisanog lica. A čuvar sa zida iznad ćelije im reče.

Foto: Fejsbuk Printscreen Vojska Republike Srpske

- Eto vam četničkog snajperiste, majku li vam svima *****!

Svi su seli i nastala je tišina. Na sred ćelije je ležao prebijen momak, ni živ ni mrtav.

Nije to bio nikakav snajperista, već Ranko Golub iz obližnjeg sela, tek uhvaćen u pokušaju bekstva na našu stranu. Leo je gledao njegovo crno i oteklo lice.

Onako izgubljen u vremenu Leo nije ni primetio kad je pala noć. Drhtao je od hladnoće i skupio se sav u gutu. Imao je samo na sebi pantalone i majicu kratkih rukava. U Silosu je temparatura uvek desetak stepeni niža nego napolju, jer to je skladište za žito napravljeno od debelog betona u koje ne dopire ni tračak svetlosti

"Kukaj mali da te boli stomak i glava"

A onda su se ponovo otvorila vrata ćelije i nastao je haos. Tukli su ih nogama, rukama, palicama, puškama…

Lea je zgrabio Miladin Mićević i zajedno sa Nenadom Aleksićem zaštitio svojim telom. Kad je krvavi pir završen nastala je tišina. Leo se samo skupio i pokušavao da zaspi.

Nije znao ni kad je svanulo. Hladnoća i glad mu nisu dozvoljavali da bilo šta primeti. Logoraši su ga premestili od vrata ćelije, jer one do vrata tuku najviše. Tu je našao mesto i na njemu je ostao narednih 14 dana. Za tih 14 dana dobijao je isto što i ostali zatvorenici, a to je trećina kriške hleba i neka zasoljena tečnost u koju stražari vrše nuždu. To hleba bi pojeo, ali te spirine nije jeo. Nekoliko puta mu je jedan od stražara, Emin, bacio krišku hleba. Znao mu je babu i đeda, pa se sažalio na Lea.

Nakon 14 dana čuli su u ćeliji da dolazi Crveni krst da ih popiše. Odjednom svi pogledaše u Lea i rekoše mu.

- Kukaj mali da te boli stomak i glava, ovo ti je šansa da ideš babi. Oni pokupe najgore i najprebijenije i sakriju ih, ili ih puste kući na par dana kad čuju da dolazi Crveni krst.

"Zovi mali stražara, kukaj i zapomaži."

Leo pristade i počeše da dozivaju stražara. Nakon nekoliko minuta vrata su se otvorila i ušao je stražar. Izveo je Lea i odveo ga u neku kancelariju. Nakon par minuta pojavio se doktor i nekoliko njih iz uprave logora Silos. Leo ga je pogledao i video da ima nekih 35 godina i da deluje ljubazno. Počeo je da se previja. Doktor ga je ispitivao šta ga boli, a Leo je samo govorio.

- Glava i stomak me bole.

A onda bi se savio i nastavio da glumi strašne bolove. Doktor nije mogao da utvrdi da li je bolestan i samo ga je sažaljivo gledao. Leo je za 14 dana izgubio pola svoje težine. Bio je skoro živi leš. Izašao je i donio mu sendvič i rekao mu.

- Pojedi taj sendvič, možda te prođe stomak.

Pogledao je u stražare i upravnike logora i rekao im.

- Pustite ga kući, izgladneo je, bolestan je. Izgladneo je, dete je to. Oni pristadoše i onda mu rekoše.

- Ideš kući kod babe dok ne prođe Crveni krst. Nemoj da slučajno iz kuće izlaziš i ideš negde. Ubićemo te čim te vidimo van kuće. A kad prođe Crveni krst ponovo si naš. U tom im doktor reče.

"Mrš’ kući, mali!"

- Dajte auto nek ga odbaci.

- Kakvo auto doktore, pa nemamo mi auta da četnike razvozimo. Mrš’ kući, mali!

Leo izađe i odvedoše ga na kapiju. Tamo njih nekoliko stoji i svi mu se rugaju.

– Šta je četnik, šta si se savio? Ideš kući dok ne prođe Crveni krst, a onda si opet naš.

Leo je samo čuo glasan smeh i izleteo je preko kapije. Požurio je i samo je koračao ne gledajući ništa oko sebe. Rukom je samo stezao pantalone koje su mu bile, nakon 14 dana logora, prevelike i spadale su. Nakon nekoliko kilometara hodanja došao je do babe.

Baba kad ga je ugledala počela je da plače i da ga ljubi. Leo joj samo reče.

- Baba, daj da jedem.

Baba iznese šta je imala, a Leo nemilice poče da trpa u usta. Baba mu ispriča da je nekoliko puta dolazila do Silosa i donosila mu paket i presvlaku, ali su je oterali, a paket uzimali sebi. Još nije sebi došao, a baba mu reče.

- Noćas mi, sine, preko šume idemo kod kumova Tešića, ti se spremi i kad noć padne idemo.

Leo se složio sa babom i kad je pala noć krenuli su. Išli su šumom, pa kroz neka sela. Leo se okretao oko sebe. Strah ga nije popuštao i samo je mislio o tome, šta ako ga uhvate i vrate u Silos. Nije ništa o tome govorio babi, samo je koračao i pomalo drhtao od svojih misli. Pazili su da ih niko ne prepozna, jer baba nije u dimijama. A onda su došli nakon sat i po hoda kod kumova.

Leo nije još uvijek bio siguran da je na sigurnom. Ni kad su uspostavili vezu sa našom stranom i dogovorili da ih predaju našima na Kobiljači, Lea nije napuštala nerovoza. Tek kad je prešao na našu stranu i poznao rođake Vuliće u Rakovici, strah ga je popustio. Noćio je tu, a sutra su njegovi došli po njega i odvezli ga na Ilidžu. Radosti nije bilo kraja, a rat je postao podnošljiv.

Čuo je od kasnije razmenjenih iz sela, da su ga tražili kad je prošao Crveni krst.

Leo Kapetanović je najmlađi logoraš iz Silosa u Tarčinu. Leo je danas živ, zdrav, porodičan i uspešan čovek, živi i radi u Americi.

Kurir/Novosti/Despotovina