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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski govorila je o početku primene Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, koji je počeo danas.

Otkrila je da je prvi zahtev stigao svega dvadeset minuta posle ponoći i istakla da novo pravo treba da olakša svakodnevicu porodica i roditeljima pruži osećaj sigurnosti da nisu sami.

- Dvadeset minuta posle ponoći pristigao je prvi zahtev mame sa Novog Beograda. Nakon toga nizali su se zahtevi elektronskim putem, a čim su otvoreni centri za socijalni rad, od jutros građani su mogli i neposredno da se prijave - rekla je Đurđević Stamenkovski u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

Prijava elektronski ili u centru za socijalni rad

Prema podacima koje je ministarka iznela tokom razgovora, do jutros u 7.40 elektronskim putem prijavilo se 69 osoba. Dodala je da novi zahtevi nastavljaju da pristižu, dok će broj prijava podnetih neposredno u centrima za socijalni rad biti naknadno objavljen.

Objasnila je da je elektronsko podnošenje zahteva uvedeno kako bi se roditeljima koji svakodnevno brinu o detetu olakšalo ostvarivanje prava.

- Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite za koje smo omogućili elektronski vid prijave, jer smo želeli da ih rasteretimo suvišne administracije i nekih birokratskih prepreka - navela je ministarka.

Prvi zahtev dočekala sa emocijama

Đurđević Stamenkovski ocenila je da početak primene zakona predstavlja veliki dan za sistem socijalne zaštite. Govoreći o prvoj prijavi, rekla je da ju je vest o zahtevu podnetom odmah posle ponoći posebno dirnula.

Kako je objasnila, brzina kojom su roditelji počeli da se prijavljuju pokazuje koliko su dugo čekali na ovo pravo i koliko im znači mogućnost da, posle godina neizvesnosti, dobiju dodatnu sigurnost.

Podrška koja treba da olakša svakodnevni život

Ministarka je istakla da zakon ne može u potpunosti da promeni život porodica koje se suočavaju sa potrebom za stalnom negom deteta, ali da može da olakša njihovu svakodnevicu i materijalni položaj.

- Naravno, nema nijednog zakona koji može u potpunosti da promeni njihove živote. Ali izvesno je da će olakšati način funkcionisanja i pre svega egzistenciju i roditeljima dati osećaj sigurnosti da u svemu tome nisu sami - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Majka je 24 godine negovala dete, a pokazala mi je praznu radnu knjižicu

Đurđević Stamenkovski govorila je i o uslovima za ostvarivanje statusa roditelja negovatelja, načinu određivanja mesečne naknade i podršci porodicama dece i odraslih osoba sa invaliditetom. Posebno je izdvojila susret sa majkom koja već 24 godine neguje ćerku, a nema upisan radni staž.

"Izvadila je radnu knjižicu i pokazala mi da je potpuno prazna"

Đurđević Stamenkovski rekla je da poslednjih meseci intenzivno obilazi porodice kojima je novo zakonsko rešenje namenjeno. Tokom tih razgovora, kako je istakla, neposredno se susreće sa posledicama dugogodišnje brige o detetu zbog koje mnogi roditelji nisu mogli da rade.

- Nedavno sam bila u poseti jednoj mami koja 24 godine neguje svoju devojčicu. Iz fioke je izvadila radnu knjižicu i pokazala mi da je potpuno prazna - ispričala je ministarka.

Naglasila je da iza takve prazne radne knjižice stoje godine svakodnevne nege, odgovornosti i odricanja.

- Kada 24 godine nanižete neprospavane noći i dane, pune izazova, stresa, brige, ljubavi, pažnje, i onda otvorite radnu knjižicu i vidite da je ona prazna, to je zaista nešto što smo morali da obuhvatimo zakonskim rešenjem i da kao sistem prepoznamo - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, upravo su roditelji i njihova iskustva bili pokretač donošenja zakona.

- Naravno, u našoj zemlji postoji mnogo prioriteta, ali duboko verujem da ovo jeste bio jedan od prioriteta gde smo kao društvo pokazali visok stepen empatije, jer oni su to zaslužili. Oni su bili inspiracija za ovaj zakon. Zahvalnost što je zakon usvojen dugujemo upravo njima, roditeljima - istakla je ministarka.

Dodala je da se razgovori sa porodicama nastavljaju kako bi roditelji bili upoznati sa uslovima i načinom ostvarivanja novog prava.

Status mogu ostvariti i roditelji odraslih osoba sa invaliditetom

Govoreći o uslovima, Đurđević Stamenkovski objasnila je da je ostvareno pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica jedan od ključnih preduslova, uz ispunjavanje ostalih zakonskih uslova.

- Pravo mogu ostvariti roditelji dece koja koriste uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, jer je to dokaz da postoji potreba za konstantnom brigom, roditelji koji nisu zaposleni, koji nisu penzioneri - navela je ministarka.

Posebno je naglasila da punoletstvo deteta samo po sebi ne predstavlja prepreku za ostvarivanje statusa.

- U pitanju su roditelji koji žive u zajednici sa decom. Deca mogu biti starija od 18 godina, dakle to nije uslov. Odnosno, roditelji i dece i odraslih osoba sa invaliditetom mogu ostvariti pravo na status roditelja negovatelja - objasnila je Đurđević Stamenkovski.

Roditelji sa detetom Foto: Shutterstock

Ukazala je i na dodatne uslove propisane zakonom. Kada je reč o osuđivanosti i vođenju krivičnog postupka, zakonska ograničenja odnose se na krivična dela protiv života i tela, polne slobode, braka i porodice.

Kako je određen iznos od 65.000 dinara

Objašnjavajući način na koji je utvrđena mesečna naknada, ministarka je rekla da su uzete u obzir potrebe roditelja i mogućnosti države da finansira novo pravo.

- To je iznos koji je nešto više od minimalne zarade, a sa druge strane zakonom je predviđeno da će se on usklađivati svakog 1. marta. Dakle, već 1. marta 2027. godine taj iznos će biti veći nego što je danas. Usklađivaće se sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji - navela je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da roditeljska ljubav ne može da se izmeri novcem, dok naknada treba da predstavlja konkretan oblik podrške i priznanja.

- To je iznos koji je u ovom trenutku bio zadovoljavajući za roditelje, a predstavlja jedan vid satisfakcije, poštovanja i uvažavanja i olakšavanja njihovih prilika u porodici. Ali to je takođe bio iznos koji je država u ovom trenutku mogla da izdvoji pojedinačno za svakog roditelja - rekla je ministarka.

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Podsetila je da je 65.000 dinara neto iznos, dok država dodatno plaća poreze i doprinose.

- Treba uzeti u obzir da je u pitanju neto iznos. Imamo i uplatu poreza i doprinosa, čime njihova bruto zarada iznosi oko 90.000 dinara - kazala je Đurđević Stamenkovski.

Naknada roditelju ne ukida postojeća prava deteta

Ministarka je naglasila da ostvarivanje novog statusa ne znači gubitak prava koja dete već koristi.

- Njihova dečica nastaviće da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, koji iznosi na današnji dan 42.500 dinara - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Prema iznosima koje je navela, naknada roditelju od 65.000 dinara i dodatak detetu od 42.500 dinara zajedno iznose 107.500 dinara mesečno.

- Ovo pravo ne isključuje nijedno od postojećih prava koje njihove porodice, odnosno njihova deca već uživaju - istakla je ministarka.

Kao primere navela je usluge ličnog pratioca i dnevnog boravka, uz poruku da je potrebno povećati njihovu dostupnost.

Više ličnih pratilaca i dnevnih boravaka

Đurđević Stamenkovski rekla je da finansijska podrška mora da bude praćena razvojem usluga koje porodicama olakšavaju svakodnevni život.

- Ono na čemu mi želimo da poradimo jeste da imamo veći broj ličnih pratilaca, više dnevnih boravaka. Ja ću danas u Aranđelovcu otvoriti jedan dnevni boravak upravo namenjen takvoj deci, koji se otvara sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - najavila je ministarka.

Naglasila je da je odgovornost za razvijanje tih usluga u nadležnosti opština i gradova, odnosno lokalnih samouprava.

Govoreći i o zdravstvenoj podršci, pomenula je Institut za rani razvoj deteta i inkluziju, koji je opisala kao veoma dobro opremljen i namenjen deci do deset godina. Ocenila je da razvoj usluga socijalne zaštite treba da prati i razvoj zdravstvenih usluga za ove porodice.

Kao ključni cilj izdvojila je sigurnost dece i onda kada roditelji više ne budu mogli da brinu o njima.

- Ono što ostaje kao naš ključni i strateški cilj u narednom periodu jeste da roditeljima otklonimo svaki vid neizvesnosti pred pitanjem: šta će biti sa mojim detetom kada mene ne bude bilo - poručila je Đurđević Stamenkovski.

"Njihove potrebe su iste kao vaše i moje"

Tokom razgovora ministarka je skrenula pažnju i na način na koji se govori o osobama sa invaliditetom, naglašavajući značaj njihove prihvaćenosti u društvu.

- Nisu u pitanju deca ili osobe sa posebnim potrebama. Njihove potrebe su iste kao vaše, kao moje, ali njihove mogućnosti da ih ostvare nisu iste. Mi moramo kao društvo svi da se uključimo na različite načine i da doprinesemo da se oni osećaju prihvaćenim u društvu - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da podrška treba da doprinese i smanjenju neizvesnosti sa kojom njihove porodice žive.

Zašto je nezaposlenost uslov za novi status

Objašnjavajući zbog čega roditelj mora da bude nezaposlen da bi ostvario ovaj status, ministarka je rekla da novo pravo pruža alternativu onima koji rade prvenstveno zbog potrebe da obezbede egzistenciju porodice.

- Mnogo je roditelja koji rade silom prilika. Mnogo bi im lakše bilo da budu sa svojom dečicom kod kuće. Taj njihov radni angažman je posledica njihove borbe za egzistenciju. Znam mnoge roditelje u Srbiji koji će se opredeliti pre za status roditelja negovatelja nego za radni angažman - navela je Đurđević Stamenkovski.

Podsetila je i na prava zaposlenih roditelja. Među njima je mogućnost produženog bolovanja radi nege deteta do navršene 18. godine u zakonom određenim slučajevima teškog oštećenja zdravstvenog stanja, uz naknadu od 100 odsto zakonske osnovice.

Ukazala je i na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, koje se pod propisanim uslovima može koristiti najduže do detetove pete godine.

Naglasila je da usmeravanje novog prava na nezaposlene roditelje ne predstavlja umanjivanje posvećenosti onih koji rade.

- To su roditelji koji su 24 časa prisutni, ne odlaze na radno mesto, nisu posvećeni ničemu drugom osim svojoj deci. Što ne znači da mi umanjujemo brigu i ljubav onih roditelja koji su zaposleni - rekla je ministarka.

Najavljen rad na novom zakonu o socijalnoj zaštiti

Đurđević Stamenkovski najavila je da bi naredna zakonska rešenja trebalo da obuhvate i pitanja koja nisu u potpunosti rešena sadašnjim propisima.

- Pre desetak dana održali smo prvu radnu grupu za izradu nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti, jer je prethodni zakon usvojen 2011. godine. Već se mnogo toga promenilo, što nalaže da usvojimo potencijalno novi zakon o socijalnoj zaštiti - navela je ministarka.

Izrazila je očekivanje da će novi zakon preciznije urediti različite životne okolnosti roditelja i proširiti mogućnosti podrške.

- Verujem da će taj zakon o socijalnoj zaštiti definisati upravo i te nijanse i dati jedan širok spektar prava i roditeljima negovateljima - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Poručila je da su roditelji negovatelji sada prepoznati kao posebna kategorija, čiji će položaj biti razmatran i prilikom pripreme budućih propisa, uključujući propise iz oblasti rada.

Kurir/K1