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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog sveštenomučenika Foku, i svetog proroka Jonu.

U životopisu Svetog proroka Jone se navodi da je bio sin udovice u Sarepti Sidonskoj, koga je prorok Ilija vaskrsao iz mrtvih. Sveti sveštenomučenik Foka je svojim primerom i božanskim rečima preobratio u pravu veru mnoge idolopoklonike. Prema predanju Sveti prorok Jona bio je bačen u more, nakon čega je završio u utrobi kita.

Svojim tridnevnim prebivanjem u utrobi kita sv. Jona predobražavao je tridnevno prebivanje Hrista u grobu, a njegovo spasenje iz utrobe kita - vaskrsenje Gospoda iz mrtvih.Sveti sveštenomučenik Foka episkop Sinopski se od mladosti podvizavao u svim hrišćanskim dobrodeteljima. Kao episkop u svome mestu rođenja, u gradu Sinopu, na obali Crnoga Mora, primerom i rečima božanskim utvrdio pravoverne u veri, i obratio u veru pravu mnoge idolopoklonike.

Okamenjeni neznabošci behu ispunjeni gnevom na Foku svetoga. I Gospod predoči Foki mučeničku končinu kroz jednu viziju. Na ime: vide Foka goluba svetla kako sleti s neba noseći u ustima svojim krasan venac od cveća, i kako spusti venac na glavu njegovu. I ču Foka glas od goluba: „čaša tvoja napuni se, i treba da je ispiješ!"