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Humanitarna kampanja traje tokom oktobra u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama, a deo prihoda od prodaje posebno označenih proizvoda biće doniran Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Prvu „roze" kupovinu obavila je Mirjana Mihajlović Ćujić, direktorka IDEA marketa.

Beograd, 1. oktobar 2026. godine — Danas počinje Biraj roze, kampanja kompanije IDEA marketi koja tokom oktobra skreće pažnju na značaj prevencije raka dojke i podseća koliko je važno da briga o zdravlju ne ostane nešto što odlažemo za kasnije. Kampanji se pridružilo više od 50 partnera i dobavljača i više od 80 brendova. Tokom oktobra, u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama biće posebno označeni proizvodi u roze ambalaži koji učestvuju u kampanji, a deo prihoda od njihove prodaje biće biće doniran Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Na taj način, jedna uobičajena kupovina dobija i dodatnu vrednost – mogućnost da veliki broj pojedinačnih izbora zajedno doprinese važnom cilju.

Foto: Marko Risović

Kampanja polazi od nečega sasvim običnog – poruka koje razmenjujemo sa ljudima do kojih nam je stalo. „Javi kad stigneš.“ „Šta ćemo za večeru?“ „Vidimo se u petak.“ To su rečenice o kojima retko razmišljamo upravo zato što su deo naše svakodnevice. U njima su naši dogovori, planovi, pažnja i briga koju najčešće pokazujemo bez velikih reči. Iz te ideje nastala je kampanja Biraj roze, kao podsetnik da i briga o zdravlju treba da bude prirodan deo života, a ne tema kojoj se vraćamo tek kada za to postoji neposredan razlog.

Foto: Marko Risović

Početak kampanje simbolično je obeležen prvom roze kupovinom, koju je obavila Mirjana Mihajlović Ćujić, direktorka IDEA marketa. „Kao kompanija koja je svakog dana u kontaktu sa velikim brojem ljudi, imamo priliku da važne teme učinimo vidljivim tamo gde ljudi već donose svoje uobičajene izbore. Biraj roze povezuje temu prevencije raka dojke sa jednostavnim izborom koji svako od nas može da napravi tokom redovne kupovine. Posebno nam je važno što je inicijativa okupila više od 50 partnera i dobavljača i više od 80 brendova. Takav odziv pokazuje snagu zajedničkog angažmana kada postoji tema oko koje svi prepoznajemo isti cilj. Želimo da Biraj roze bude još jedan podsetnik da briga o zdravlju ne treba da čeka poseban trenutak“, izjavila je Mirjana Mihajlović Ćujić, direktorka IDEA marketa.

Foto: Marko Risović

Kampanja Biraj roze traje tokom celog oktobra. Kupci u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama mogu da potraže posebno označene proizvode i njihovom kupovinom doprinesu humanitarnom cilju kampanje, donaciji Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

U novembru se priča nastavlja kroz Biraj plavo, sa fokusom na zdravlje muškaraca. Menja se tema, ali ostaje isti pristup – da o zdravlju govorimo pravovremeno, jednostavno i bez distance, kroz poruke koje su ljudima bliske i razumljive. Tako Biraj roze i Biraj plavo povezuje jedna zajednička ideja: da briga o zdravlju bude prirodan deo načina na koji brinemo o sebi i drugima. Sve informacije o kampanji, partnerima i proizvodima koji u njoj učestvuju dostupne su na idea.rs. Biraj roze. Biraj plavo. Da ostanemo dobro.