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Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas proizvodne pogone preduzeća "Prva iskra – namenska proizvodnja" u Bariču gde je sa rukovodstvom razgovarao o poslovanju i proizvodnim procesima.

Tom prilikom, rukovodstvo preduzeća predstavilo je ministru Gašiću rezultate dosadašnjeg rada, a tokom sastanka istaknuti su planovi za unapređenje proizvodnje kroz investicije u nove pogone za proizvodnju i skladištenje eksploziva.

Bratislav Gašić
Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Ministar odbrane je naglasio da je cilj da se kroz kontinuirana ulaganja obezbede savremeni proizvodni kapaciteti i stvore uslovi za stabilan i održiv razvoj domaće odbrambene industrije.

- Ulaganje u proizvodne kapacitete domaće odbrambene industrije od izuzetnog je značaja za jačanje naših sposobnosti i očuvanje tehnološke i proizvodne samostalnosti. „Prva iskra“ ima važnu ulogu u sistemu odbrambene industrije i nastavak investicija u nove pogone omogućiće povećanje kapaciteta, unapređenje proizvodnih procesa i stvaranje uslova za dalji razvoj - rekao je ministar Gašić.

Kurir.rs

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