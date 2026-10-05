Ministar Gašić obišao "Prvu iskru" u Bariču: Najavljena ulaganja u nove proizvodne pogone (FOTO)
- Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je pogone 'Prve iskre' u Bariču i razgovarao sa rukovodstvom o poslovanju i proizvodnim procesima.
- Najavljena su ulaganja u nove pogone za proizvodnju i skladištenje eksploziva, uz cilj da se povećaju kapaciteti i unapredi domaća odbrambena industrija.
Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas proizvodne pogone preduzeća "Prva iskra – namenska proizvodnja" u Bariču gde je sa rukovodstvom razgovarao o poslovanju i proizvodnim procesima.
Tom prilikom, rukovodstvo preduzeća predstavilo je ministru Gašiću rezultate dosadašnjeg rada, a tokom sastanka istaknuti su planovi za unapređenje proizvodnje kroz investicije u nove pogone za proizvodnju i skladištenje eksploziva.
Ministar odbrane je naglasio da je cilj da se kroz kontinuirana ulaganja obezbede savremeni proizvodni kapaciteti i stvore uslovi za stabilan i održiv razvoj domaće odbrambene industrije.
- Ulaganje u proizvodne kapacitete domaće odbrambene industrije od izuzetnog je značaja za jačanje naših sposobnosti i očuvanje tehnološke i proizvodne samostalnosti. „Prva iskra“ ima važnu ulogu u sistemu odbrambene industrije i nastavak investicija u nove pogone omogućiće povećanje kapaciteta, unapređenje proizvodnih procesa i stvaranje uslova za dalji razvoj - rekao je ministar Gašić.
Kurir.rs