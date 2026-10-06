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Miris pečene paprike i kuvanja ajvara polako se širi srpskim dvorištima, jer uveliko traje sezona pripreme zimnice. Dok domaćice koje neguju porodičnu tradiciju već uveliko pune tegle, ima i onih koje ove godine ne žele da provode sate kraj šporeta, već zimnicu kupuju ili u marketima ili direktno od domaćih proizvođača.

Upravo je ajvar i ove jeseni jedan od glavnih proizvoda na listama za zimnicu, ali razlika u ceni između domaćeg i industrijskog proizvoda može biti velika.

U Fejsbuk grupi "Leskovačka buvlja pijaca" pojavila se ponuda domaćeg ajvara po ceni od 700 dinara za teglu, dok se kod pojedinih proizvođača cena kreće do oko 900 dinara, a za kvalitetnije ili specijalne varijante može biti i viša.

Jedna Leskovčanka kaže za Kurir da su prošle godine cene domaćeg ajvara kod pojedinih proizvođača išle i od 1.000 do 1.500 dinara po tegli.

- Minule godine je cena kod nekih bila od 1.000 do 1.500 dinara po tegli. Ove godine je bilo više roda, iako je bila dugotrajna suša, pa je to uticalo na ovogodišnju cenu. Tegla može da se nađe već od 700 do 900 dinara. Ima naravno i skupljih, dok su cene u marketima od 300 dinara. Stalne mušterije takoreći i ne pitaju za cenu, pazare dobar domaći proizvod i ne pitaju za cenu - kaže ona za Kurir.

Tegla ajvara u Leskovcu već od 700 dinara Foto: Printscreen/ Facebook/ Leskovacka buvlja pijaca

Domaće skuplje, ali kupci ne odustaju

Domaći ajvar nije samo paprika u tegli. U cenu ulaze kvalitet povrća, pečenje i čišćenje paprika, višesatno kuvanje, ulje, začini, ambalaža, ali i rad proizvođača. Zbog toga je domaći proizvod najčešće skuplji od industrijskog.

Aktuelne ponude na društvenim mrežama pokazuju da se domaći ajvar ove godine može naći za oko 900 dinara po tegli, dok se nude i drugi proizvodi poput ljutenice, pinđura, pečene paprike i šarene salate.

Tegla ajvara u Leskovcu već od 700 dinara Foto: Printscreen/ Facebook/ Leskovacka buvlja pijaca

S druge strane, kupci koji ne žele da izdvoje toliko novca mogu da potraže ajvar u marketima. Cene značajno zavise od proizvođača, gramaže i akcije, pa se na tržištu mogu pronaći i znatno jeftinije varijante. Prema aktuelnom poređenju cena, pojedini ajvari od 300 grama koštaju oko 480 dinara, dok pakovanja od 550 grama idu oko 650 do 740 dinara.

Praviti kod kuće ili kupiti?

To je pitanje koje se svake jeseni ponavlja u mnogim domaćinstvima. Za one koji imaju svoje paprike, prostor i vreme, priprema kod kuće može biti način da se dobije velika količina ajvara po sopstvenom receptu.

Kuvanje ajvara Foto: RINA

Ali kada se sve sabere, paprika, ulje, so, sirće i začini, tegle, poklopci, struja ili drva, kao i višesatni rad, domaći ajvar više nije tako jeftin kao što se na prvi pogled čini.

Zbog toga deo građana bira treću opciju, kupovinu direktno od domaćih proizvođača.

Takvi kupci, kako kaže naša sagovornica iz Leskovca, često su spremni da plate više jer im je važnije da znaju šta dobijaju u tegli i da ukus podseća na onaj koji pamte iz domaće kuhinje.

Paprika ove godine povoljnija

Na cenu gotovog ajvara utiče i ovogodišnji rod paprike. Prema aktuelnim podacima, paprika za ajvar ove godine može da se nađe povoljnije nego prošle, posebno u Leskovcu i okolini, gde su zabeležene ponude od oko 90 dinara po kilogramu. Na drugim pijacama cene mogu biti znatno više.

Upravo zbog toga je ove godine i računica proizvođača nešto drugačija. Više roda znači veću dostupnost paprike, pa se to odražava i na cenu gotovog proizvoda.