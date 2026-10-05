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Razlaz nakon dugogodišnje veze sam po sebi predstavlja teži životni udarac, ali za jednog mladog momka iz Srbije, jučerašnji dan doneo je saznanje koje prkosi ne samo osnovnoj matematici, već i svakom osećaju za lojalnost i iskrenost.

Naime, njegov petogodišnji emotivni odnos zvanično je okončan 1. decembra prošle godine, kada je devojka odlučila da stavi tačku na njihovu zajedničku priču. Iako je period nakon raskida sam po sebi bio izazovan, pravi hladan tuš usledio je tek juče — sasvim slučajno je saznao da je njegova bivša partnerka proslavila prvu godišnjicu veze sa novim dečkom tačno 4. oktobra.

Jednostavnom računica dolazi se do poražavajuće činjenice: dok su u oktobru i novembru prošle godine još uvek bili u zvaničnoj petogodišnjoj vezi, druga priča je već uveliko trajala i gradila se iza njegovih leđa.

- Upravo sam saznao da je moja bivša devojka, koja je 1. decembra prošle godine raskinula našu petogodišnju vezu, juče proslavila godinu dana veze sa novim dečkom. Ne postoji reč koja može da opiše kako se osećam - napisao je ovaj momak na društvenoj mreži X.

Foto: Printscreen

Njegova objava prikupila je stotine hiljada pregleda i stotine komentara podrške ljudi koji su se saosećali sa njegovom situacijom ili delili slična iskustva.

Usledili komentari podrške

Mnogi korisnici pokušali su da mu pruže utehu i udeli reči podrške:

"Imam potrebu da ti se obratim iako se ne poznajemo, jer to što si upravo napisao je slično onome što se meni desilo pre 10-ak godina," napisao je jedan korisnik. "Iz ove perspektive, mogu ti reći da sve to dođe na svoje. Samo se ne boj. Sve će to biti dobro."

Drugi su skrenuli pažnju na to da je ovo zapravo njegova pobeda, iako trenutno tako ne deluje: "Osećaj se premoćno jer si ti na dobitku svakako što te je Bog sklonio od takve osobe. Svaki neuspeh je šansa da se nova vrata otvore i da nešto novo i bolje uđe u život."

Nekolicina je ponudila i dozu crnog humora: "I ti treba da slaviš i da čestitaš čoveku jer te je spasio."

Stručnjaci za partnerske odnose često ističu da je saznanje o dvostrukom životu partnera jedan od najtežih oblika emotivne izdaje, jer ne ruši samo sadašnjost, već retroaktivno menja i skrnavi sve lepe uspomene iz prošlosti, piše Telegraf.