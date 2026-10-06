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Stručnjaci upozoravaju da se sistemi za grejanje ne smeju paliti "na dugme" prvog hladnog jutra bez prethodne provere. Evo šta bi obavezno trebalo da uradite pre nego što temperature padnu ispod nule.

Odzračivanje i čišćenje radijatora

Ukoliko se grejete na radijatore, prvi korak je ispuštanje viška vazduha. Vazdušni džepovi ometaju protok tople vode, zbog čega sistem postaje neefikasan, a radijatori mlaki. Nakon odzračivanja, proverite da li svi radijatori greju ravnomerno.

Takođe, pregledajte cevi i ventile kako biste bili sigurni da nema curenja ili rđe. Ne zaboravite ni obično čišćenje – debel sloj prašine na radijatorima može blokirati emitovanje toplote.

Čišćenje dimnjaka i filtera

Za domaćinstva koja koriste kotlove na čvrsto gorivo ili pelet, čišćenje dimnjaka je apsolutni prioritet. Nakupljena čađ i pepeo ne samo da smanjuju efikasnost grejanja, već drastično povećavaju rizik od požara, pa bi ovaj posao obavezno trebalo prepustiti profesionalnim odžačarima.

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S druge strane, ako vaš sistem koristi ventilacione otvore ili filtere za vazduh, neophodno je njihovo pranje ili zamena. Zaprljan filter tera sistem da radi pod većim opterećenjem, što direktno znači veću potrošnju struje.

Profesionalni servis kotla

Jedan od najvažnijih koraka je servisiranje kotla. Preporuka je da se ovaj pregled obavi jednom godišnje. Majstor će proveriti da li ima dotrajalih delova, pregledati izmenjivače toplote i utvrditi da li postoje oštećenja koja bi mogla dovesti do opasnih situacija, poput curenja gasa.

Provera termostata