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Kulturno-umetničko društvo Stevan Štrbac iz Vrčina osvojilo je specijalnu nagradu žirija za podsticaj i za ostavljen odličan umetinički utisak, trud, talenat i potencijal na prestižnom "Cheonan world dance festivalu 2026." koji je u Južnoj Koreji okupio oko 4.000 izvođača iz celog sveta.

Specijalna nagrada za KUD Stevan Štrbac Foto: Privatna arhiva

Na festivalu je učestvovalo 24 plesnih grupai iz različitih zemalja koje se takmiče u tradicionalnim i folklornim igrama.

KUD Stevan Štrbac iz Vrčina je u Južnoj Koreji predstavio srpsku tradicionalnu igru, muziku i nošnju, sa željom da se kultura i tradicija Srbije prikažu publici na drugom kraju sveta. Ušao je u finale ovog takmičenja zajedno sa još 8 zemalja, a u finalu izveo „Igre iz okoline Beograda“ za koju je i dobio nagradu.

KUD Stevan Štrbac Foto: Privatna arhiva

Inače, KUD Stevan Štrbac osnovan je 1927. i do današnjeg dana radi na očuvanju tradicije, narodne kulturne baštine i kulturno-umetničkog amaterizma gde je angažovano oko 220 članova starosnog uzrasta od 5 do 60 godina, raspoređenih u pet folklornih ansambala.