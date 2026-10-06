SPECIJALNA NAGRADA ZA KUD STEVAN ŠTRBAC: U Južnoj Koreji predstavili tradicionalnu srpsku igru, muziku i nošnju, a "Igre iz okoline Beograda" oduševile publiku
- KUD Stevan Štrbac iz Vrčina osvojio je specijalnu nagradu žirija na festivalu u Južnoj Koreji, među oko 4.000 izvođača iz celog sveta.
- Ansambl je predstavio srpsku tradicionalnu igru, muziku i nošnju, a u finalu je izveo 'Igre iz okoline Beograda'.
Kulturno-umetničko društvo Stevan Štrbac iz Vrčina osvojilo je specijalnu nagradu žirija za podsticaj i za ostavljen odličan umetinički utisak, trud, talenat i potencijal na prestižnom "Cheonan world dance festivalu 2026." koji je u Južnoj Koreji okupio oko 4.000 izvođača iz celog sveta.
Na festivalu je učestvovalo 24 plesnih grupai iz različitih zemalja koje se takmiče u tradicionalnim i folklornim igrama.
KUD Stevan Štrbac iz Vrčina je u Južnoj Koreji predstavio srpsku tradicionalnu igru, muziku i nošnju, sa željom da se kultura i tradicija Srbije prikažu publici na drugom kraju sveta. Ušao je u finale ovog takmičenja zajedno sa još 8 zemalja, a u finalu izveo „Igre iz okoline Beograda“ za koju je i dobio nagradu.
Inače, KUD Stevan Štrbac osnovan je 1927. i do današnjeg dana radi na očuvanju tradicije, narodne kulturne baštine i kulturno-umetničkog amaterizma gde je angažovano oko 220 članova starosnog uzrasta od 5 do 60 godina, raspoređenih u pet folklornih ansambala.
Društvo ima veći broj vrednih nagrada osvojenih na takmičenjima koja se organizuju u Srbiji, kako u konkurenciji dečijih ansambala, tako i u konkurenciji izvođačkih ansambala. Takođe je redovan učesnik međunarodnih festivala širom Evrope, a prepoznatljivo je i po svom festivalu „Kreni kolo“ koje se svake godine održava u Vrčinu krajem juna i početkom jula meseca. Naredne godine slavi veliki jubilej - 100 godina od osnivanja.