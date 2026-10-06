Slušaj vest

Kulturno-umetničko društvo Stevan Štrbac iz Vrčina osvojilo je specijalnu nagradu žirija za podsticaj i za ostavljen odličan umetinički utisak, trud, talenat i potencijal na prestižnom "Cheonan world dance festivalu 2026." koji je u Južnoj Koreji okupio oko 4.000 izvođača iz celog sveta. 

KUD Stevan Štrbac
Specijalna nagrada za KUD Stevan Štrbac Foto: Privatna arhiva

Na festivalu je učestvovalo 24 plesnih grupai iz različitih zemalja koje se takmiče u tradicionalnim i folklornim igrama. 

KUD Stevan Štrbac iz Vrčina je u Južnoj Koreji predstavio srpsku tradicionalnu igru, muziku i nošnju, sa željom da se kultura i tradicija Srbije prikažu publici na drugom kraju sveta. Ušao je u finale ovog takmičenja zajedno sa još 8 zemalja, a u finalu izveo „Igre iz okoline Beograda“ za koju je i dobio nagradu. 

KUD Stevan Štrbac
KUD Stevan Štrbac Foto: Privatna arhiva

Inače, KUD Stevan Štrbac osnovan je 1927. i do današnjeg dana radi na očuvanju tradicije, narodne kulturne baštine i kulturno-umetničkog amaterizma gde je angažovano oko 220 članova starosnog uzrasta od 5 do 60 godina, raspoređenih u pet folklornih ansambala.

Društvo ima veći broj vrednih nagrada osvojenih na takmičenjima koja se organizuju u Srbiji, kako u konkurenciji dečijih ansambala, tako i u konkurenciji izvođačkih ansambala. Takođe je redovan učesnik međunarodnih festivala širom Evrope, a prepoznatljivo je i po svom festivalu „Kreni kolo“ koje se svake godine održava u Vrčinu krajem juna i početkom jula meseca. Naredne godine slavi veliki jubilej - 100 godina od osnivanja.

Ne propustiteSrbijaSPASIMO DECU U SAOBRAĆAJU, U KOLA BEZ ALKOHOLA; U Ribarskoj Banji održana Balkanska folklorijada i velika humanitarnaa manifestacija
Ribarska Banja h.jpg
SrbijaIGRAČI JAČI I OD TROPSKE VRELINE: Folkloraši sa tri kontinenta napravili spektakl u Loznici (FOTO)
LOZNICA -Nije što su naši ali.jpg
SrbijaVEČERAS POČINJE VELIKI FOLKLORNI SPEKTAKL U LOZNICI: Ansambli sa tri kontinenta stižu na festival "Miodrag Miša Spernjak"
LOZNICA -KUD Karadzic.jpg
SrbijaVARVARINCI USPEŠNO PREDSTAVILI SRPSKI FOLKLOR I TRADICIJU: Veliki uspeh KUD-a "Dejan Miletić" iz Bačine u Bugarskoj
Varvarinci u Bugarskoj 1.jpg