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Ministar odbrane Bratislav Gašićobišao je danas kasarnu "Nikola Pašić“ u Zaječaru, u kojoj je završena rekonstrukcija i adaptacija objekta namenjenog za smeštaj vojnika na služenju vojnog roka.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je ulaganje u vojnu infrastrukturu jedan od važnih preduslova za povećanje kapaciteta za prijem i obuku budućih vojnika.

- Povratak obaveznog služenja vojnog roka zahteva da naše kasarne budu spremne za nove zadatke i da obezbede sve što je potrebno za kvalitetan boravak i obuku vojnika. Objekat koji smo danas obišli sada je, nakon rekonstrukcije i adaptacije, u potpunosti prilagođen potrebama vojnika koji će ovde boraviti i prolaziti obuku.

kasarna Zaječar
Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

- Nastavićemo da ulažemo u vojnu infrastrukturu, jer je naša obaveza da postojeće objekte očuvamo, unapredimo i iskoristimo njihov puni potencijal. Na taj način stvaramo bolje uslove za rad i obuku pripadnika Vojske Srbije i obezbeđujemo da raspoloživa infrastruktura odgovori potrebama sistema odbrane - rekao je ministar odbrane naglasivši da je ulaganje u uređenje kasarne „Nikola Pašić“ deo šireg procesa unapređenja vojne infrastrukture.

kasarna Zaječar
Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Rekonstrukcijom i adaptacijom postojećeg objekta obezbeđeni su svi neophodni uslovi za boravak, rad i obuku vojnika, uključujući spavaonice, učionice i kancelarije, kao i sušionice i ostave.

kasarna Zaječar
Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

U okviru objekta uređeni su sanitarni i ostali prateći sadržaji prilagođeni potrebama vojnika na služenju vojnog roka.

kasarna Zaječar
Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Obilasku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković i načelnik Uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić.

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