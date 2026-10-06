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Broj obolelih od groznice Zapadnog Nila u Srbiji porastao je na 58, nakon što je potvrđeno još pet novih slučajeva infekcije koju prenose komarci.

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", zabrinjava podatak da velika većina pacijenata, tačnije njih 49, razvija teži, neuroinvazivni oblik ove bolesti.

Podaci prikupljeni od početka sezone nadzora, 1. juna, zaključno sa 4. oktobrom, pokazuju da je broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom ostao isti kao i prethodne nedelje, iako je ukupan broj zaraženih u blagom porastu.

komarac
Groznica Zapadnog Nila najčešće se prenosi ubodom zaraženog komarca, a pravovremena zaštita od ujeda ključna je za smanjenje rizika od infekcije Foto: Shuterstock

Geografska rasprostranjenost virusa se širi, pa je tako prisustvo infekcije najnovije potvrđeno i u Kosovskoj Mitrovici. Ovim se ukupan broj pogođenih okruga u Srbiji popeo na 12. Beograd i dalje predstavlja glavno žarište epidemije, sa ubedljivo najvećim brojem potvrđenih infekcija - 23 slučaja.

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Statistika ukazuje na to da su muškarci češće na udaru ovog virusa. Među obolelima je trenutno 35 muškaraca i 23 žene, dok je prosečna starost pacijenata 64 godine.

S obzirom na to da klinička slika može varirati od potpunog odsustva simptoma do stanja opasnih po život poput paralize i kome, lekari upozoravaju da je izražena i snažna glavobolja jedan od ključnih znakova za uzbunu zbog kojih se obavezno treba javiti lekaru.

Kurir/Telegraf.rs

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