Slušaj vest

Na poligonima Vojske Srbije u okolini Niša u toku je taktička obuka pripadnika Oklopno-izviđačkog bataljona za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Kopnene vojske.

Obuka se izvodi s ciljem održavanja i unapređenja osposobljenosti pripadnika jedinice za prikupljanje obaveštajnih podataka u različitim taktičkim uslovima, kao i radi uvođenja u dužnost novih pripadnika jedinice.

320a5420_1791294271.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom aktivnosti na terenu, izviđači uvežbavaju taktičke radnje i postupke prilikom osmatranja i prikupljanja podataka, kao i organizovanje patrola i zaseda, uz upotrebu osnovnog borbenog sredstva ove jedinice — oklopno-izviđačkog automobila BRDM-2MS.

Posebna pažnja je usmerena na osposobljavanje starešina i vojnika koji su u prethodnom periodu primljeni u jedinicu i raspoređeni na dužnosti vozača i nišandžija na borbenom vozilu. Oni se, osim za realizaciju izviđačkih zadataka, osposobljavaju i za pravilno i bezbedno rukovanje oklopno-izviđačkim automobilom i njegovu borbenu upotrebu.

320a5420_1791294271.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Pripadnike jedinice u nastavku očekuje obuka za savlađivanje vodenih prepreka uz upotrebu formacijskih i improvizovanih plovnih sredstava, a zatim i taktičke vežbe u okviru kojih će biti proverena osposobljenost izviđača i jedinice za realizaciju namenskih zadataka.

Realizacija obuke u svim uslovima, koju pripadnici Oklopno-izviđačkog bataljona prolaze tokom cele godine, ključna je za očuvanje sposobnosti jedinice da obezbedi pouzdane i proverene obaveštajne podatke, koji su od velikog značaja za uspeh u operacijama Vojske Srbije.

Ne propustiteDruštvoVeliko priznanje za našu vojsku u bazi "Jug": Strane armije učile od srpskih instruktora! (FOTO)
1_kurs_zastita_civila_u_mnop_8_1791206577.jpg
DruštvoMinistar Gašić obišao "Prvu iskru" u Bariču: Najavljena ulaganja u nove proizvodne pogone (FOTO)
Bratislav Gašić
DruštvoOpsesija srpskim oružjem potresa vrh Hrvatske: Otkad je Vučić modernizovao našu vojsku, ne prođe dan a da iz zvaničnog Zagreba ne čujemo uznemirujuće poruke
vucic.jpg
DruštvoPOSTANI DEO TENKOVSKIH JEDINICA VOJSKE SRBIJE: Konkurs za prijem profesionalnih vojnika otvoren do 31. oktobra
dji_20260618132706_0003_d_00_00_34_21_1782484789_1790844466.jpg