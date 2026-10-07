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Na poligonima Vojske Srbije u okolini Niša u toku je taktička obuka pripadnika Oklopno-izviđačkog bataljona za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Kopnene vojske.

Obuka se izvodi s ciljem održavanja i unapređenja osposobljenosti pripadnika jedinice za prikupljanje obaveštajnih podataka u različitim taktičkim uslovima, kao i radi uvođenja u dužnost novih pripadnika jedinice.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom aktivnosti na terenu, izviđači uvežbavaju taktičke radnje i postupke prilikom osmatranja i prikupljanja podataka, kao i organizovanje patrola i zaseda, uz upotrebu osnovnog borbenog sredstva ove jedinice — oklopno-izviđačkog automobila BRDM-2MS.

Posebna pažnja je usmerena na osposobljavanje starešina i vojnika koji su u prethodnom periodu primljeni u jedinicu i raspoređeni na dužnosti vozača i nišandžija na borbenom vozilu. Oni se, osim za realizaciju izviđačkih zadataka, osposobljavaju i za pravilno i bezbedno rukovanje oklopno-izviđačkim automobilom i njegovu borbenu upotrebu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Pripadnike jedinice u nastavku očekuje obuka za savlađivanje vodenih prepreka uz upotrebu formacijskih i improvizovanih plovnih sredstava, a zatim i taktičke vežbe u okviru kojih će biti proverena osposobljenost izviđača i jedinice za realizaciju namenskih zadataka.