U prvom delu dana moguća je pojava magle i sumaglice pored rečnih tokova i po kotlinama.
Društvo
AMSS: Oprez, ujutru moguća magla pored reka i po kotlinama
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Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijenje saobraćaj, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
U prvom delu dana moguća je pojava magle i sumaglice pored rečnih tokova i po kotlinama.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Kelebija čekaju pet sati, na prelazu Horgoš pet sati, Batrovci pet sati, Šid pet sati, Bezdan četiri sat, a na Sremskoj Rači - tri sata.
Kurir.rs/Beta
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