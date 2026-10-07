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Šetnja u prirodi, seča drva ili poljoprivredni radovi mogu se u trenu pretvoriti u pravu horor priču sa krajnje neizvesnim krajem ako naletite na gnezdo stršljenova. Upravo to se desilo pre nekoliko dana u selu Ovčinja kod Bajine Bašte, kada je roj stršljenova napao Milorada Jankovića (64) i izujedao ga po celom telu. Završio je sa više od 30 uboda i preživeo uz dosta sreće i zahvaljujući brzoj intervenciji lekara, koji su mu rekli da to što je preživeo je za Ginisovu knjigu rekorda!

Povod za napad opasnih insekata bio je prolazak pored njihovog gnezda u jednoj staroj trešnji, što je bilo dovoljno da se osete ugroženim i krenu u zastrašujući napad.

Šta nikako ne činiti i kako se ponašati ukoliko vam se približi stršljen ili, ne daj Bože, naletite na njihovo gnezdo objašnjava Vladica Stanković, najpoznatiji srpski lovac na stršljenove.

Kobna greška koju mnogi masovno prave - mašu rukama. To nikako!

- Stršljenove iritiraju parfemi, razni mirisi koji ljudi često stavljaju na sebe. To mogu biti i neke kreme, ulja za kosu i slični preparati. Oni se približe privučeni tim mirisom i ljudi onda mahinalno počinju da mašu rukama, što stršljene još više iritira i dolazi do ujeda. Ukoliko se nađete blizu stršljenova nikako nemojte mahati rukama. Ako ih uočite potrebno je udaljiti se što laganije bez mahanja rukama kako ih ne bi iritirali još više – savetuje Stanković.

Alergične osobe moraju da se pripaze Foto: Tamara Trajković, - / Ardea / Profimedia

Dovoljan je samo jedan ujed: Evo kako se u sekundi aktivira celi roj

Ukoliko se desi ubod jednog stršljena, situacija se u sekundi može dramatično iskomplikovati.

- Kad jedan stršljen ujede on pusti feromon koji potom da uzbunu ostalim jedinkama koje su u blizini. Zato se za krtako vreme sjati više insekata i dođe do više uboda. Ako dođe do anafilaktičkog šoka može doći i do smrtnog ishoda. Situacija može može biti izuzetno opasna – objašnjava Stanković.

Posebno je opasno ako se nađete u blizini gnezda stršljenova jer se ovi insekti mogu osetiti ugroženim i odmah krenuti u napad. Vladica otkriva i kako prepoznati gde se nalazi gnezdo stršljenova i šta nikako ne činiti ako na njega naletite.

Prepoznajte gnezdo na vreme

- Ako su intenzivni ulasci na jedno mesto, to znači da je tu leglo stršljenova. U tom slučaju ne bi trebalo tu da se pokušava nešto na svoju ruku. Ljudi nemaju iskustva sa tim, često pokušavaju sami da uklone gnezdo pa dođe do neželjenih posledica i velikih problema. Za mene su stršljenovi opasniji 100 puta od zmija. Stršljenovi čuvaju svoje leglo i napadaju svako ko ga ugrožava dok zmija pokušava da zastraši svog predatora i da pobegne. A stršljenovi uvek napadaju – ističe Vladica koji je i najpoznatiji srpski zmijolovac.

U jednom gnezdu može biti od 400 pa i do 1.000 stršljenova, što situaciju čini drastično dramatičnijom. Lepo vreme u oktobru im pogoduje pa se još uvek mogu naći u prirodi.

- Već su jutra dosta hladna ali su dani topli. Možemo ih očekivati još u oktobru dok bude toplo. I dalje bukvalno svakog dana radim na uklanjanju gnezda stršnjenova jer ih ove godine bilo baš puno – kaže Vladica.

Vladica Stanković Foto: Shutterstock, Printscreen

Šta najviše privlači stršljenove

Stručnjaci sa portala The Exterminators ističu da stršljene najviše privlače:

Slatki mirisi i otvorena pića (sokovi, pivo)

Prezrelo i trulo voće

Mesta na kojima mogu da pronađu vodu ili zaklon

Zbog toga se najčešće zadržavaju u blizini terasa, balkona i u baštama, i to tokom najtoplijeg dela leta kada su im kolonije najaktivnije i kada intenzivno tragaju za hranom.

Prirodno oružje protiv stršljenova

Jedna od najefikasnijih metoda jeste upotreba eteričnog ulja paprene metvice (nane). Istraživanja pokazuju da ono može biti podjednako efikasno kao i skupi hemijski repelenti iz prodavnice.

Recept za sprej: Nekoliko kapi ulja paprene metvice pomešajte sa vodom i malom količinom običnog deterdženta za sudove. Smesu sipajte u bočicu sa raspršivačem i poprskajte mesta na kojima ste primetili stršljene.

Ukoliko nemate mentu, odlično će poslužiti i eterična ulja eukaliptusa, kedra ili nima.

Ove biljke su prirodni štit

Foto: Shutterstock

Određene biljke mogu poslužiti kao živi štit oko vaše terase jer stršljeni beže od njihovog mirisa. Najbolje je da u saksije posadite:

Mintu (nanu) i bosiljak

Timijan i pelin

Citronelu, kadifice i muškatle (pelargonije)

Iako nijedna biljka ne može stopostotno da spreči dolazak insekata, drastično će smanjiti njihovo zadržavanje u vašoj blizini. Takođe, obavezno vodite računa da u dvorištu ne ostavljate ostatke hrane i da kante za smeće uvek budu čvrsto zatvorene.

Važno upozorenje stručnjaka

Ukoliko primetite gnezdo stršljena u blizini kuće ili na tavanu, nikako ne pokušavajte da ga uklonite sami! Stršljenovi postaju ekstremno agresivni kada brane svoju koloniju i u stanju su da vas napadnu u rojevima. Ovaj posao obavezno prepustite profesionalnim službama za dezinsekciju.