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Redovan putnički železnički saobraćaj na pruzi Niš - Leskovac biće uspostavljen u petak, 9. oktobra 2026. godine, nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija deonice između Niša i Brestovca u dužini od 22,8 kilometara, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Kako se navodi, između Niša i Leskovca svakodnevno će saobraćati šest pari regio vozova. Predviđeni polasci iz Niša za Leskovac su u: 4.00, 7.22, 10.00, 12.40, 15.30 i 19.48 časova, dok su polasci iz Leskovca za Niš predviđeni u: 5.28, 8.46, 11.16, 14.15, 16.45 i 21.16 časova, navode u Infrastrukuri železnica Srbije uz napomenu da će vremena polaska biti konačno potvrđenanakon usaglašavanja reda vožnje.

Putovanje regio vozom između Niša i Leskovca trajaće oko 59 minuta, a vozovi će se zaustavljati u svim stanicama duž ove deonice.

Nakon rekonstrukcije, vozovi će na ovoj deonici moći da saobraćaju brzinom do 120 km/sat. Pre rekontrukcije maksimalna dozvoljena brzina na pojedinim delovima pruge iznosila je 70 km/sat, dok su, zbog stanja železničke infrastrukture i bezbednosti železničkog saobraćaja, na pojedinim mestima bile uvedene i lagane vožnje od 10 i 20 kilometara na čas.

U okviru rekonstrukcije pruge Niš - Brestovac, obnovljeni su donji i gornji stroj pruge sa pratećim objektima, postavljene su nove šine i pragovi, kao i nova elektrotehnička infrastruktura. Radovi su obuhvatili izgradnju nove kontaktne mreže, ugradnju savremenih signalno-sigurnosnih uređaja i sistema rasvete.

Na celoj trasi pruge izgrađeno je osam novih mostova, među kojima je i najduži most preko Južne Morave, dužine 180 metara. Projekat je finasiran sredstvima IPA fondova Evropske unije u iznosu većem od 44 miliona evra. Izvođači radova su bugarske kompanije „Trace Group Holding“ i „Balkantel“, izabrane na međunarodnom tenderu u skladu sa pravilima Evropske unije. Stručni nadzor nad realizacijom projekta vršio je konzorcijum na čelu sa italijanskom firmom „Italfer“, koji je kontinuirano pratio izvođenje radova prema idejnom projektu projektantske firme „Louis Berger”.