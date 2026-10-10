Kriza liberalne demokratije i uspon desnice u Americi – nastavak razgovora sa Jovanom Komšićem u večerašnjem Crvenom kartonu od 23.10
Gost “Crvenog kartona” i voditelja Svetislava Basare, i večeras je Jovan Komšić, politikolog.
Razgovor između gosta i voditelja nastavlja tamo gde je završen u prethodnoj emisiji. Razgovor otvaraju Heraklitovom tezom "Rat je otac svih stvari" i pitanjem da li je sukob neizbežan deo ljudske civilizacije. Komšić pravi razliku između različitih vrsta ratova kroz istoriju, od relativno ograničenih sukoba italijanskih državica u renesansi do pojave totalnog rata, čiji je cilj postao masovno uništenje. Rat posmatra kao dinamički faktor razvoja civilizacije, ali i ukazuje na to da način ratovanja zavisi od stepena kultivisanosti društva koje u njemu učestvuje.
U nastavku emisije biće reči i o sledećim temama:
Atina i Sparta – sloboda pojedinca naspram kolektiva
Platon, Hitler, Hajdeger i Niče – ideje o telu, zajednici i moralu
"Varvari" i strah od drugog
Od konzervativne desnice do ekstremizma
Ničeova filozofija rata i "volja za moć"
Kriza liberalne demokratije i uspon desnice u Americi
Musolini, buržoazija i kompromis sa sistemom
Liberalna demokratija i mogućnost njenog oporavka
Napad na univerzitete i antiintelektualizam
Igra, kultura i sloboda nasuprot militarizaciji društva
Levinas i filozofija hitlerizma
Digitalni svet, veštačka inteligencija i proizvodnja iluzije
Kako demokratija može da stane na noge?
Rat, nuklearna pretnja i očuvanje globalnog mira
Da li je demokratija pobedila autoritarizam?
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.
Kurir