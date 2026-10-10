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Gost “Crvenog kartona” i voditelja Svetislava Basare, i večeras je Jovan Komšić, politikolog.

Razgovor između gosta i voditelja nastavlja tamo gde je završen u prethodnoj emisiji. Razgovor otvaraju Heraklitovom tezom "Rat je otac svih stvari" i pitanjem da li je sukob neizbežan deo ljudske civilizacije. Komšić pravi razliku između različitih vrsta ratova kroz istoriju, od relativno ograničenih sukoba italijanskih državica u renesansi do pojave totalnog rata, čiji je cilj postao masovno uništenje. Rat posmatra kao dinamički faktor razvoja civilizacije, ali i ukazuje na to da način ratovanja zavisi od stepena kultivisanosti društva koje u njemu učestvuje.

U nastavku emisije biće reči i o sledećim temama:

Atina i Sparta – sloboda pojedinca naspram kolektiva

Platon, Hitler, Hajdeger i Niče – ideje o telu, zajednici i moralu

"Varvari" i strah od drugog

Od konzervativne desnice do ekstremizma

Ničeova filozofija rata i "volja za moć"

Kriza liberalne demokratije i uspon desnice u Americi

Musolini, buržoazija i kompromis sa sistemom

Liberalna demokratija i mogućnost njenog oporavka

Napad na univerzitete i antiintelektualizam

Igra, kultura i sloboda nasuprot militarizaciji društva

Levinas i filozofija hitlerizma

Digitalni svet, veštačka inteligencija i proizvodnja iluzije

Kako demokratija može da stane na noge?

Rat, nuklearna pretnja i očuvanje globalnog mira

Da li je demokratija pobedila autoritarizam?

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.