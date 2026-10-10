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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", apsolutni je favorit za novog premijera Srbije nakon parlamentarnih izbora 25. oktobra, kao i lista koju predvodi, što ruši sve iluzije Studentske liste da "studenti pobeđuju"!

Parolu u nazivu liste demantuju rezultati ne samo relevantnih agencija za istraživanje javnog mnjenja, već i onih koje su radile agencije bliske Studentskoj listi, a koje pokazuju da ta lista nijednog trenutka nije bila u prednosti, niti je ikada imala veći procenat podrške građana. Takođe, bez obzira što procenti u kladionici Meridan bet za Ujedinjenu Srbiju ne odgovaraju istraživanjima, odnosno nekoliko procenata su manji, za klađenje o ishodu izbora 25. oktobra Studentska lista nije označena kao pobednik.

Poruka "studenti pobeđuju" ostaje tako samo u zvaničnom nazivu liste i paralelnom svetu koji su skrojili i iz kog ne izlaze i ne vide šta se dešava, jer se pred građanima Srbije ogolio njihov stvarni plan: besramno rasparčavanje zemlje, odricanje od Kosova i Metohije, ukidanje Vojvodine, okretanje leđa Republici Srpskoj i dosledno služenje tuđim interesima, kažu sagovornici Kurira..

Duplo golo

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da je plan Studentske liste svima jasan, kao i da su, kako kaže, maske pale, razotkrivajući čitav narativ ljudi okupljenih oko te liste, te da nije ni čudo što nijedno istraživanje nije pokazalo prednost u procentima.

- Na kraju se svelo na to da je sve u stvari duplo golo. Niti ima programa, a posebno ne programa koji bi štitio srpske nacionalne interese, niti ima ljudi koji bi sproveli kredibilno i odgovorno bilo šta od toga što se kaže u javnosti. Sve je kod njih postalo relativno, pa tako i podrška. I podrška je relativna ako govorimo o činjenici da ona opada iz dana u dan. Ne bi prosto moglo da se više govori o nekim koegzistentnim glasačima. Prosto svi su sada u fazi preispitivanja i čini mi se da i ovaj umanjeni rezultat, u ovom trenutku će biti još slabiji kako bude vreme prolazilo, jer se vidi da oni bukvalno nemaju šta da ponude, a posebno ne može da se niko pouzda u to da ponuđeno neće biti promenjeno. Jer gotovo da je jedina stvar koja je jasna u ovoj situaciji da ti ljudi koji su na listi u stvari su samo nosioci određenih struktura koje upravljaju celom njihovom politikom i nemaju niti težinu, niti odgovornost, niti će oni biti ti koji će bilo šta usmeravati kada je u pitanju ta lista - objašnjava Miletić.

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dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Miletić ističe da su izjave Studentske liste koje se tiču najvažnijih pitanja u državi i pojavljivanja njihovih predstavnika prosto razvejale iluzije da tu ima neke težine ili da tu ima nečeg novog što bi moglo da doprinese daljem razvoju Srbije.

- Vidi se jedna velika praznina i politička nestručnost, i nekvalitet pre svega, a to je ono što je opredeljujuće kada su birači u pitanju i zato je i drastičan pad, posebno kada uzmemo u obzir izjave o Republici Srpskoj, uvođenju sankcija Rusiji i slično. Čini mi se da najbolje stoje onda kada se ne pojavljuju i kada niko ne komentariše ništa iz njihovih redova - ukazuje Miletić.

Prazne floskule

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da predstojeći izbori sve jasnije oslikavaju političku stvarnost u Srbiji, a realnost se, koliko god se pojedini trudili da je zamažu praznim floskulama, najbolje vidi na brojevima i reakcijama samih građana.

politički analitičar Dejan Lisica u studiju Kurir televizije
politički analitičar Dejan Lisica Foto: Kurir Televizija

- Kladionice, koje nikada ne rade protiv sopstvenog interesa i čije se poslovanje zasniva na preciznim analizama, a ne na željama, jasno pokazuju da Aleksandar Vučić ima ubedljivo najviše šansi da bude premijer. Za Studentsku listu to znači da im od cele parole o pobedi ostaje samo još zvanični naziv na glasačkom listiću. Pad podrške ovoj listi nije slučajan, on je direktna posledica neodgovornih i opasnih izjava njihovih predstavnika o ključnim nacionalnim i državnim temama. Građani Srbije s pravom su reagovali na stavove vezane za uvođenje sankcija Rusiji, otcepljenje Vojvodine, statusu Kosova i Metohije, kao i na sramne kvalifikacije da je Republika Srpska "genocidna tvorevina" - objašnjava Lisica.

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Prema njegovim rečima, dodatan udarac usledio je nakon što je jedan od simpatizera te liste, Uroš Silijanović, najstrašnije izvređao studente iz Republike Srpske, koji su se s pravom osetili izdani i povređeni.

- Sve ovo jasno oslikava istinski plan i program ove liste, da vide Srbiju na kolena i njeno trajno rasparčavanje. Kada se pogledaju ljudi koji se nalaze na ovoj listi, postaje jasno da nema govora ni o kakvoj novoj energiji ili studentima kojima je do dobrobiti zemlje. Narod je brzo prepoznao vezu sa nevladinim sektorom, Dinkom Gruhonjićem, Bojanom Pajtićem, Nenadom Čankom i ostalim prevaziđenim političarima koji su već decenijama poznati po antisrpskim stavovima - kaže Lisica. 

Lisica kaže da je svima jasno "da je ovo pokušaj reinkarnacije propale Demokratske stranke i ogoljeni su svi njihovi pokušaji destabilizacije zemlje, lični profiterski interesi, kao i dugoročni planovi za odvajanje AP Vojvodine iz sastava Republike Srbije".

- Na sreću, narod je to na vreme prepoznao, što je i glavni razlog zašto im podrška vrtoglavo pada iz dana u dan. Građani Srbije se sada nalaze pred jasnim izborom. Ključno je da se izađe u što većem broju i pruži podrška jedinoj ispravnoj politici, onoj koja garantuje kontinuitet, privredni rast, mir i stabilnost, a to je politika koju predvodi lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. Maske su pale, planovi su razotkriveni, a pravo lice onih koji su radili protiv državnih interesa biće kažnjeno. Šamar realnosti sledi 25. oktobra, nakon 20 časova, kada će se i zvanično potvrditi pobeda odgovorne i državotvorne politike - kaže Lisica.

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