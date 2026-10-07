Slušaj vest

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić komentarisao je večeras izjavu Nenada Čanka da se posle izbora otvore razgovori o tzv. "Republici Vojvodini".

- Pogledajte danas, Čanak već stavio pozivni za Vojvodinu i da se naša zemlja zove Republika Srbija i Vojvodina. Rekao je da može da naprave ustupak da Surčin da Srbiji. Kaže: „Možemo da učinimo kompromis Srbiji, da joj predamo Surčin, sve ostalo sa druge strane Save pripada Vojvodini“. Kad kažu 'nećemo s Vučićem na duel', zato pokušavaju da kažu 'nije niko važan, važan je plenum'. Ne znate ni ko je ni ko plaća plenum" - naveo je Vučić.

Podsetimo, Čanak, koji od početka podržava tzv. studentsku listu, pozvao je na mreži X da se, nakon izbore, otvore razgovori o tzv. "Republici Vojvodini". U središtu njegovog predloga je ideja formiranja "Republike Vojvodine i uređenja Srbije na način koji bi Vojvodini obezbedio jasniji politički status i širu autonomiju".

Ne propustitePolitika"O TOME NEĆE BITI NI RAZGOVORA, NI PREGOVORA" Vučić poslao najmoćniju poruku: O federalizaciji, konfederalizaciji ili rušenju Srbije nećemo da razgovaramo!
Screenshot 2026-10-06 105612.png
PolitikaDRŽAVA NIJE IGRAČKA, NJIHOV PROGRAM MOGLO JE DA NAPIŠE ČAK I DETE: Lažna elita beži od debata, jer se plaši ishoda! Narodu nude samo apstrakte želje
Nebojša Kuzmanović Marko Miškeljin
PolitikaEVO NA KOJI NAČIN HOĆE DA NAM OTMU SEVERNU POKRAJINU! Sve što izgovara Čanak je STRATEGIJA STUDENTSKE LISTE i njenih inostranih mentora
Operacija Vojvodina Bojan Pajtić Dinko Gruhonjić Nenad Čanak
Politika"STUDENTSKA LISTA SVOJIM MENTORIMA MORA DA PLATI NEZAVISNOŠĆU VOJVODINE" Tako je Petog oktobra DOS dolazak na vlast platio - OTCEPLJENJEM CRNE GORE
blokaderi.jpg