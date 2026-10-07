"ČANAK KAŽE DA MOGU DA NAPRAVE USTUPAK DA SURČIN DA SRBIJI, SVE DRUGO SA DRUGE STRANE SAVE DA PRIPADA VOJVODINI" Vučić o izjavama promotera tzv studentske liste
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić komentarisao je večeras izjavu Nenada Čanka da se posle izbora otvore razgovori o tzv. "Republici Vojvodini".
- Pogledajte danas, Čanak već stavio pozivni za Vojvodinu i da se naša zemlja zove Republika Srbija i Vojvodina. Rekao je da može da naprave ustupak da Surčin da Srbiji. Kaže: „Možemo da učinimo kompromis Srbiji, da joj predamo Surčin, sve ostalo sa druge strane Save pripada Vojvodini“. Kad kažu 'nećemo s Vučićem na duel', zato pokušavaju da kažu 'nije niko važan, važan je plenum'. Ne znate ni ko je ni ko plaća plenum" - naveo je Vučić.
Podsetimo, Čanak, koji od početka podržava tzv. studentsku listu, pozvao je na mreži X da se, nakon izbore, otvore razgovori o tzv. "Republici Vojvodini". U središtu njegovog predloga je ideja formiranja "Republike Vojvodine i uređenja Srbije na način koji bi Vojvodini obezbedio jasniji politički status i širu autonomiju".