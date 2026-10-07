- Pogledajte danas, Čanak već stavio pozivni za Vojvodinu i da se naša zemlja zove Republika Srbija i Vojvodina. Rekao je da može da naprave ustupak da Surčin da Srbiji. Kaže: „Možemo da učinimo kompromis Srbiji, da joj predamo Surčin, sve ostalo sa druge strane Save pripada Vojvodini“. Kad kažu 'nećemo s Vučićem na duel', zato pokušavaju da kažu 'nije niko važan, važan je plenum'. Ne znate ni ko je ni ko plaća plenum" - naveo je Vučić.