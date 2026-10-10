Politika
"POČIVAJ U MIRU, BRATE STEVO" Vučević slomljen zbog smrti gradonačelnika Subotice: Dobrotom ostavio neizbrisiv trag
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Predsednik SNS Miloš Vučević slomljen je zbog vesti o smrti gradonačelnika Subotice Stevana Bakića.
"Sa tugom sam primio vest da je preminuo moj prijatelj i saborac, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.
Stevan je bio neko ko je iza sebe svojom dobrotom ostavio neizbrisiv trag, čovek koji je živeo za svoju Suboticu i više od svega voleo otadžbinu Srbiju.
Uvek vedrog duha, pun energije i optimizma borio se sa svim životim problemima i hrabro ulazio u sve političke bitke, međutim bitku sa opakom bolešću nažalost nije pobedio.
Počivaj u miru, brate Stevo", naveo je Vučević.
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