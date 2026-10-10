Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević slomljen je zbog vesti o smrti gradonačelnika Subotice Stevana Bakića.

"Sa tugom sam primio vest da je preminuo moj prijatelj i saborac, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

Stevan je bio neko ko je iza sebe svojom dobrotom ostavio neizbrisiv trag, čovek koji je živeo za svoju Suboticu i više od svega voleo otadžbinu Srbiju.

Uvek vedrog duha, pun energije i optimizma borio se sa svim životim problemima i hrabro ulazio u sve političke bitke, međutim bitku sa opakom bolešću nažalost nije pobedio.

Počivaj u miru, brate Stevo", naveo je Vučević.

Ne propustitePolitika"25. ĆEMO UBEDLJIVO POBEDITI ZA NAŠ NAROD, JER ONI ZASLUŽUJU NAJBOLJE" Vučević u Krčedinu i Starim Banovcima: Samo ujedinjeni možemo dalje da gradimo Srbiju
Snimak ekrana 2026-10-10 205753.png
Politika"SVAKI NAPAD NA ŽENU JE NAPAD NA SVE NAŠE MAJKE"! Vučević oštro osudio nasilje blokadera nad Dinom Vučinić: "Gube poslednju česticu pristojnosti i normalnosti"!
2026-10-10 13_13_54-Instagram.png
Politika"ALEKSANDRA VUČIĆA VREĐAJU PROPALI POLITIČARI I DEŽURNI MRZITELJI"! Miloš Vučević brutalno odgovorio na napade na Vučića: "Uzalud vam jeftini spinovi i laži"!
Miloš Vučević Aleksandar Vučić
PolitikaVUČEVIĆ RAZGOVARAO S GRAĐANIMA NOVOG SADA: Niko neće moći da zabrani skup u Novom Sadu, biće najveći u istoriji grada
Screenshot 2026-10-08 191304.png
PolitikaVUČEVIĆ RAZGOVARAO SA PRIVREDNICIMA BEOČINA, VETERNIKA I KAĆA: Važno je da čujemo vaše potrebe, podržimo vas u razvijanju posla i čuvanju tradicije ovog kraja
Screenshot 2026-10-08 170149.png