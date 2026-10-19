Ova Srpkinja ima najčudnije ime na svetu: Svima objašnjava zašto je otac insistirao da se zove baš ovako
Džemina Nikolić iz aleksinačkog sela Gornji Ljubeš na svet je došla 20. januara 1968. godine, a njen otac Žarko proslavio je rođenje ćerkice kupovinom televizora marke "gemini".
Oduševljen kupovinom, u to vreme, ne za svakog dostižnog aparata, te njegovim brendom koji mu se učinio zanimljivim, odlučio je da sećanje na taj dan sačuva na originalan način. Ćerkici je dao ime Džemina, a zahvaljujući očevom gestu, ova Aleksinčanka je čitavog života doživljavala razne zgode i nezgode.
Prvi put je postala svesna da joj je ime čudno kada je krenula u školu. Nijedno dete se nije zvalo ni slično kao ona. Otac joj je bio zanatlija, pa su često menjali adresu stanovanja, jedno vreme boravili su u Sloveniji pa je stalno morala da objašnjava zašto se zove baš tako.
- Zbog imena su mislili da sam Romkinja ili muslimanka. Sećam se da sam se u vreme kada sam trenirala košarku susrela sa jednom ekipom iz Majdanpeka čiji je član bio i jedan mladić islamske veroispovesti. On me je odmah pitao jesam li "njihova". U prvi mah nisam shvatila zašto me to pita, a onda sam mu kroz smeh objasnila da se zovem po televizoru - pričala je jednom prilikom Džemina.
Kurir.rs/ Telegraf.rs