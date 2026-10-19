EVO GA, JOŠ JEDAN PROTIV VUČIĆA! Bivši crnogorski premijer otvoreno podržao Srdanovića i blokadere: Krivokapić se oglasio skandaloznom porukom
Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, koji je na tu funkciju svojevremeno došao zahvaljujući glasovima srpskih birača, pružio je podršku blokaderima i njihovom vođi Iliji Srdanoviću.
Iz Crne Gore stigla je otvorena podrška blokaderima, te se na taj način Krivokapić i sam uključio u politički sukob u Srbiji.
Skandaloznom izjavom, Krivokapić je pružio podršku blokaderima i njihovom divljaštvu, koje građani Srbije trpe skoro dve godine.
- Upravo zato danas sa nadom gledam na studente u Srbiji. U njihovoj istrajnosti i zahtevu za odgovornošću prepoznajem snagu koja može pokrenuti duboke društvene promene. Svako društvo ima svoj put, ali potreba za istinom, pravdom i dostojanstvom svima nam je zajednička - izjavio je Krivokapić.
Ovim potezom bivši crnogorski premijer pokazao je koliko se udaljio od politike na čijem talasu je svojevremeno dobio veliku podršku građana.
Podsećanja radi, reč je o čoveku koji nije hteo da potpiše Temeljni ugovor sa SPC, već je to na kraju morao da učini Dritan Abazović.
Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras, tokom obraćanja na skupu u Čačku, na tzv. studentsku listu, ističući da su međunajistaknutijim ličnostima koje je podržavaju Aljbin Kurti i Milo Đukanović.
- A zašto preterujemo, kada smo govorili da ih je podržao Kurti? Prvo, Kurti je to uradio javno, kao i Milo Đukanović, nisu ni krili. Međutim, ima nešto drugo. Ne znam jeste li čuli, danas je Nataša Kandić rekla da će svim srcem da glasa za studentsku listu. Pa zar vam to nije dovoljan znak, ljudi. Zar vam to nije dovoljno? Zar vam to, ljudi, ne govori sve? Javio se juče Ginter Felinger, NATO lobista, ali baš najgori. Onaj koji je tražio da se skloni i sruši spomenik maloj stradaloj u NATO agresiji, ubijenoj Milici Rakić, i da se postavi spomenik Medlin Olbrajt. On je rekao da je pobeda i postavljanje Srdanovića za premijera Srbije spas za Srbiju. Čovek koji traži da se sruši spomenik maloj Milici Rakić. Ako to, ljudi, u Srbiji neko nije razumeo, ili ako mu nije jasno ko je na kojoj strani... čini mi se da nikada nije bilo jasnije. Naravno, oni neće sa mnom na duel. Može da im prolazi svaka laž, mogu hiljadu puta da je ponove, a nema ili mi je nemoguće da je demantujem. A šta im je program? Jeste li čuli nešto iz programa? Idu i donose vam flajer u 11 tačaka - poručio je Vučić.
Kurir.rs