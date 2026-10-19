- A zašto preterujemo, kada smo govorili da ih je podržao Kurti? Prvo, Kurti je to uradio javno, kao i Milo Đukanović, nisu ni krili. Međutim, ima nešto drugo. Ne znam jeste li čuli, danas je Nataša Kandić rekla da će svim srcem da glasa za studentsku listu. Pa zar vam to nije dovoljan znak, ljudi. Zar vam to nije dovoljno? Zar vam to, ljudi, ne govori sve? Javio se juče Ginter Felinger, NATO lobista, ali baš najgori. Onaj koji je tražio da se skloni i sruši spomenik maloj stradaloj u NATO agresiji, ubijenoj Milici Rakić, i da se postavi spomenik Medlin Olbrajt. On je rekao da je pobeda i postavljanje Srdanovića za premijera Srbije spas za Srbiju. Čovek koji traži da se sruši spomenik maloj Milici Rakić. Ako to, ljudi, u Srbiji neko nije razumeo, ili ako mu nije jasno ko je na kojoj strani... čini mi se da nikada nije bilo jasnije. Naravno, oni neće sa mnom na duel. Može da im prolazi svaka laž, mogu hiljadu puta da je ponove, a nema ili mi je nemoguće da je demantujem. A šta im je program? Jeste li čuli nešto iz programa? Idu i donose vam flajer u 11 tačaka - poručio je Vučić.