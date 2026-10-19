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Aleksandar Vučić gost je emisije Ćirilica na Happy TV, zajedno sa Anom Brnabić, Lidijom Vukićević i Zoranom MIhajlović.

Foto: Happy printscreen

Na početku je komentarisao zabranu da gostuje na N1.

- Odgovorio sam na preko 4.000 njihovih pitanja koje su bile uvredljivog karaktera. Očekivao sam da će makar da glume profesionalnost. I oni su znali da sam uvek pokazivao poštovanje, i kao predsednik Republike imao sam obavezu da se tako odnosim prema svima i koga god da pošalju, ma koliko da je taj ili ta osoba nevaspitana, nepristojna. Uvek sam morao da odgovorim, i uvek sam morao da odgovaram na pristojan način, i da li je to nekad oštro ili ne, ali uvek pristojno, ne samo u granicama dozvoljenog, već više od toga. I ono što sam očekivao, to je da će makar da glume profesionalnost i objektivnost. Međutim, ne možete da pobegnete od toga: ovo je mnogo komplikovanije od onoga što vam se čini na prvi pogled. Ljudi kažu: "E, strašna cenzura", i to je to. Ne, mnogo je ovo komplikovanije i ozbiljnije od toga. Oni su 10 godina mene, moju porodicu, predstavljali kao monstrume. I kada nekoga predstavljate kao monstruma, ne možete s njim da razgovarate. Oni su proizveli to da je svojevremeno Đilas, kada smo razgovarali, gde je on uspeo da obezbedi za njih nove izbore. Nisam morao uopšte da im dajem nove izbore. Mi smo imali jednog iz Sanaderove liste da podrži gradsku vlast. Izborio je to, oni su ga bukvalno linčovali. Zašto? Zato što nije dozvoljeno razgovarati sa monstrumom. Taj monstrum sam ja.

- "Jesi ti ubio Olivera Ivanovića? " ili ne znam koga. Kao što vidite, meni nije sramota da ponovim takve bljuvotine i budalaštine, jer svaki normalan čovek zna koliko je to besmisleno i glupo. Ali vam to govori šta su oni radili. I da to objasnim ljudima, kada kažete da je neko monstrum, kako ćete posle toga da sednete s njim u studio da razgovarate? Ne možete sebi to da opravdate, jer onda 10 godina kampanje laži koju ste imali, neko će da dođe i u 24 minuta da vam rasturi to sve u paramparčad, a vi nemate lekara. Ne mogu da se dogovaraju sa mnom, ne mogu da mi zabrane da izgovorim ono što hoću. Nisu ni fizički jači od mene da mogu da me tuku. Ništa od toga, dakle, ne mogu da urade. I onda je najbolje da mi zabrane. Međutim, ta zabrana je nešto više od toga. Ja sam ponosan na to. I videćete sada, svuda, na svakom mestu gde se budem pojavljivao, bez obzira kako izbori prođu, ljudi će da me vole sve više i da razumeju šta je to što se dogodilo. Oni su ovim hteli da kažu: "Dozvoljeno je negde oko 3. 500 kandidata", jer nisu sve liste pune kandidatima, negde oko 3. 500 kandidata ima na izborima. Za 3. 499 njih je dozvoljeno da se pojave. I za Lidiju i za Anu, i za ne znam koga sve. Samo meni nije dozvoljeno.

- Produkt Zmijskog gnezda, uh, monstrum, kriminalac, negativno rođen, loš čovek, i sve drugo. Samo je jedan takav. I ne možete to da širite na sve druge. Oni su mi danas stavili žutu traku, svojevrsnu žutu traku, oko mišice, i rekli: "To je čovek kojeg ćemo da progonimo. " Kojeg progonimo danas, kojeg ćemo da progonimo. I ako imate strpljenja još minut, uh, neću dalje: pogledajte, pročitajte njihovu argumentaciju, to je toliko glupo i tako brzo napisano da nije neko naročite pameti to pisao. Rekli su, znate, i Vučić je rekao: "Prva stvar je, može posle izbora. " Aha. A druga stvar je, kaže, "pa i on je govorio svašta o nama, pa sad nema smisla." Aha, znači sad nema smisla, a posle izbora će biti smisla. Onda se valjda to konvalidira u međuvremenu. Igraju priče za malu decu. Ali ima nešto još gore: pa ja nikada o N1 nisam rekao ni deseti deo toga što je rekla Ana Brnabić. Ona je bila 100 puta gora prema N1 nego ja. Ali Ana Brnabić može, a ja ne mogu. Dakle, samo hoću da vam, samo hoću da vam kažem da je to, da je to tolika patološka mržnja, jer ja sam srušio sve ono što su se oni nadali da će uspeti lako da odbrane, odnosno da će uspeti u suprotnom smeru da urade. Oni su mislili da svaki čovek čezne da se njima dodvori. Pojavio se jedan čovek, slučajno sam to ja, i ponosan sam što sam na čelu slobodarske Srbije koja nije htela da se pokori, baš kao što ima jedno malo ostrvo u srcu Evrope, i dalje slobodno i nepokoreno, kao i Asteriks i Obeliks, i to je... ovo je Obeliks, a Obelisk je nešto drugo. Dakle, i onda kada sve to imate, onda su morali da krenu sa takvom patološkom mržnjom koja nikakvog smisla nema.

- Ali da vam kažem nešto, narod je to odlično razumeo. Ljudi pogrešno misle da su oni to uradili da bi mogli da se svađaju sa ovima koji su napustili N1, da im pokažu: "Mi smo pravoverni, niste vi" i tako dalje. To su dečije priče. To im je usputna stvar. Ovo im je rekao njihov gazda, ovaj, Vargaš i ostali, i važno je da pokažemo da taj čovek, uh, nije čovek. Važno je da od toga napravimo potpuno normalnu stvar, kao da se ništa nije dogodilo. Tako nešto, samo da znate, nije se dogodilo u Srbiji od uspostavljanja višestranačja. Jedanput je Vuk Drašković imao tu vrstu problema, i jedanput radikali, ali se nije završilo na tome, već su ljudi sa RTS-a popustili u to vreme. Vuk Drašković je hteo da gostuje sam, na predstavljanju, oni su hteli da on dođe u većoj delegaciji. Pa da li će da šalje, ne znam, Rakitića, Komnenića, ovoga ili onoga, sećaju se stariji ljudi toga. Međutim, RTS je tada popustio i dozvoljeno je da Vuk Drašković gostuje sam. I jedanput su nama, dok smo bili u Radikalima, govorili su, uh, "može, ne može, petoro može troje da dođe" i tako dalje. Nije problem, doneću mi stolice od kuće, ako je problem u stolicama, ne možete vi nama da određujete ko će predstavljati našu listu. Oni su doveli ovog genija od žene koja nije mogla da prozbori dve reči večeras na studentsku listu, smejao sam se. Ona mi je, ona mi je ulepšala dan. Kako se zove? Dragana Đorđević. Ja sam se, evo, pet minuta sam se smejao, u telefonu sam gledao dok sam dolazio do vašeg studija. Sutra će nas pet da ide. I sad samo čekam da mi RTS kaže: "Ne može vas pet, imamo tri stolice" ili tako neku budalaštinu. Ali se nikada nije dogodilo da jedan čovek bude zabranjen. I posebno da ta lista, da svima i sa te liste bude sve dozvoljeno, samo da njemu ne bude dozvoljeno.