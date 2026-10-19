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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je tokom večerašnjeg gostovanja na Happy televiziji da su blokaderski mediji vršili decenijsku kampanju protiv njega, dok mu sada zabranjuju da govori.

- Oni su proizveli to da je svojevremeno Đilas, kada smo razgovarali, gde je on uspeo da obezbedi za njih nove izbore. Nisam morao uopšte da im dajem nove izbore. Mi smo imali jednog iz Sanaderove liste da podrži gradsku vlast. Izborio je to, oni su ga bukvalno linčovali. Zašto? Zato što nije dozvoljeno razgovarati sa monstrumom. Taj monstrum sam ja.

- Vi, kada pogledate šta su radili sve vreme, dakle, i ovaj nesrećni, ovaj bukvalno najgori belosvetski ološ kakav je - i nisam preterao, izvinjavam se ljudima, uopšte nisam preterao kada sam to rekao za Gintera Felingera - kaže on: "Večeras njegov brat ima milijardu", i oni prepisuju šta im je rekao Milovan Brkić. I to su prepisivali Nova S, N1 i tako dalje. To im je politika postala: "Jesi ti ubio Olivera Ivanovića?" ili, ne znam, koga.

- Kao što vidite, mene nije sramota da ponovim takve bljuvotine i budalaštine, jer svaki normalan čovek zna koliko je to besmisleno i glupo. Ali vam to govori šta su oni radili. I da to objasnim ljudima: kada kažete da je neko monstrum, kako ćete posle toga da sednete s njim u studio da razgovarate? Ne možete sebi to da opravdate, jer onda 10 godina kampanje laži koju ste imali, neko će da dođe i u 24 minuta da vam rasturi to sve u paramparčad, a vi nemate lekara.

- Ne mogu da se dogovaraju sa mnom, ne mogu da mi zabrane da izgovorim ono što hoću. Nisu ni fizički jači od mene da mogu da me tuku. Ništa od toga, dakle, ne mogu da urade. I onda je najbolje da mi zabrane. Međutim, ta zabrana je nešto više od toga. Ja sam ponosan na to. I videćete sada, svuda, na svakom mestu gde se budem pojavljivao, bez obzira kako izbori prođu, ljudi će da me vole sve više i da razumeju šta je to što se dogodilo. Oni su ovim hteli da kažu: "Dozvoljeno je negde oko 3.500 kandidata", jer nisu sve liste pune kandidatima, negde oko 3.500 kandidata ima na izborima. Za 3.499 njih je dozvoljeno da se pojave. I za Lidiju i za Anu, i za ne znam koga sve. Samo meni nije dozvoljeno - rekao je Vučić