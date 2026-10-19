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Nakon završetka stranačkog skupa na Konjarniku, u ulici Deset avijatičara, ispred svog ulaza u zgradu, dvojica blokadera brutalno su večeras pretukli aktivistu Srpske napredne stranke Zvezdara i naneli mu višestruke povrede po telu, a najkritičnije na glavi, saopštili su iz SNS.

- Dok su ga šutirali dok je već povređen i nemoćan ležao na zemlji, direktno su mu poručili da znaju gde i sa kim živi - što su i pokazali ovom klasičnom "sačekušom". Policija je brzo stigla na lice mesta, a Hitna pomoć je povređenog kolegu prevezla u dežurnu zdravstvenu ustanovu - dodaje se u saopštenju.

Opštinski odbor SNS Zvezdara zahteva da nadležni organi hitno pronađu i privedu pravdi počinioce, a nadležne institucije reaguju u skladu sa zakonom i sankcionišu nasilje za primer svima kojima je ono svakodnevnica.

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