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Nakon završetka stranačkog skupa na Konjarniku, u ulici Deset avijatičara, ispred svog ulaza u zgradu, dvojica blokadera brutalno su večeras pretukli aktivistu Srpske napredne stranke Zvezdara i naneli mu višestruke povrede po telu, a najkritičnije na glavi, saopštili su iz SNS.

- Dok su ga šutirali dok je već povređen i nemoćan ležao na zemlji, direktno su mu poručili da znaju gde i sa kim živi - što su i pokazali ovom klasičnom "sačekušom". Policija je brzo stigla na lice mesta, a Hitna pomoć je povređenog kolegu prevezla u dežurnu zdravstvenu ustanovu - dodaje se u saopštenju.