- Onaj njihov stručnjak, Ratko Femić, kaže: "Ako oni vide pre podne da izlaznost ide preko 60 i nešto, 63%, biće takva gužva prema aerodromu" i tako dalje. Je l' vi stvarno mislite da oni veruju u to? Naravno da ne veruju. Zna taj, niti se ko njega plaši, niti bilo koga od njih. I svi oni znaju da su oni smešni, u svakom smislu. Da nikakve lične hrabrosti nemaju, da nikakvog ličnog digniteta nemaju, ništa. Ali je to način da one koji su neuporedivo bolji i hrabriji od njih predstave kao najgore, i da nam objasne šta je to u stvari što će da se dogodi - rekao je Vučić i nastavio:

- Evo, ja ću sad da vam kažem: može izlaznost da bude i 67%. Nije realno, odmah da vam kažem. Može da bude i 67%. Naša će pobeda biti ubedljivija nego na 63%. Da vam sad ne objašnjavam kako tu idu te konjunkture, do 63%, kome šta odgovara, preko 63% kome kako, ko dolazi da glasa, ko ne dolazi, i tako dalje. Dakle, samo hoću da vam kažem da to rade ljudi koji su zatrovali zemlju, uneli mržnju kao osnovno merilo vrednosti, ništa drugo ne umeju da urade u svojim životima. Nikada nisu bili spremni da odigraju fer utakmicu po bilo kojem pitanju, čak ni 24 minuta da ta utakmica traje. Oni nisu spremni jedan na jedan da odigraju tu utakmicu. Oni nisu bili spremni da odigraju 2:1, da imaju duplo veće i vreme i duplo više njih u studiju kada su pozvali— RTS je pozvao i Crtu i Srđanovića protiv mene, ja sam prihvatio. Oni nisu prihvatili ni 2:1, a to bi verovatno bilo 3:1. Ni to nisu smeli da prihvate, toliko koliko su hrabri. Oni uvek polaze od sebe. Znaju kako bi se oni plašili. A nama učitavaju da smo radili ono što bi u stvari oni radili. Jer uvek, kako Tijanić pokojni reče, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti.