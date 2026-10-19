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Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić podsetio je večeras na jeziv primer napada na njegovu porodicu.

- Naslovna strana blokaderskog 'Danasa'. Stavili su sliku nekog Albanca, predstavljali su njega kao mog oca, govorili o mojoj majci sve najgore. Ja mislim da nikada prljaviji ljudi nisu postojali na kugli zemaljskoj. Znate, može da postoji neko da vam kaže: "E, ovo je otac Aleksandra Vučića", nekako bi podneo. Znate šta su oni napisali? Stavili su sliku tog čoveka i napisali su na naslovnoj strani: "Ovo je čovek za kojeg Aleksandar Vučić kaže da mu nije otac". I sad, šta ću ja da kažem majci, šta da kažem ocu, šta da kažem bilo kome? I sad, ja sam monstrum, ja ili su monstrumi oni? Pa neka razmisle ljudi - rekao je Vučić.

On je potom upitao da li takvi treba i hoće da nam obrazuju decu i vode u budućnost.

- Da vi takvi koji izjednačavate vladiku Nikolaja sa Alojzijem Stepincem, da nam obrazujete decu u Valjevu, u Čačku, u Kraljevu, pošto je vladika Nikolaj prvi episkopski mandat u Čačku u Žiči ili u Trsteniku proveo vreme, ili u Leliću valjevskom, njegovom junačkom. Dakle, da objasnite da je on isti kao Alojzije Stepinac i to će da vam bude program sutra i da Srbin, pravoslavac, glasa za to? Šta će da mi kažu za Sarajevo safari za koji su lagali? Šta će da mi kažu za oca i majku? Šta će da mi kažu za bilo šta? Ne smeju! Sve vreme su lagali. Notorni lažovi, notorni lažovi koji su mržnju i razdor uneli u ovo društvo - poručio je Vučić.