"STAVILI SU SLIKU TOG ČOVEKA I NAPISALI 'OVO JE ČOVEK ZA KOG VUČIĆ KAŽE DA MU NIJE OTAC'" Vučić podsetio na jeziv primer napada na njegovu porodicu
Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić podsetio je večeras na jeziv primer napada na njegovu porodicu.
- Naslovna strana blokaderskog 'Danasa'. Stavili su sliku nekog Albanca, predstavljali su njega kao mog oca, govorili o mojoj majci sve najgore. Ja mislim da nikada prljaviji ljudi nisu postojali na kugli zemaljskoj. Znate, može da postoji neko da vam kaže: "E, ovo je otac Aleksandra Vučića", nekako bi podneo. Znate šta su oni napisali? Stavili su sliku tog čoveka i napisali su na naslovnoj strani: "Ovo je čovek za kojeg Aleksandar Vučić kaže da mu nije otac". I sad, šta ću ja da kažem majci, šta da kažem ocu, šta da kažem bilo kome? I sad, ja sam monstrum, ja ili su monstrumi oni? Pa neka razmisle ljudi - rekao je Vučić.
On je potom upitao da li takvi treba i hoće da nam obrazuju decu i vode u budućnost.
- Da vi takvi koji izjednačavate vladiku Nikolaja sa Alojzijem Stepincem, da nam obrazujete decu u Valjevu, u Čačku, u Kraljevu, pošto je vladika Nikolaj prvi episkopski mandat u Čačku u Žiči ili u Trsteniku proveo vreme, ili u Leliću valjevskom, njegovom junačkom. Dakle, da objasnite da je on isti kao Alojzije Stepinac i to će da vam bude program sutra i da Srbin, pravoslavac, glasa za to? Šta će da mi kažu za Sarajevo safari za koji su lagali? Šta će da mi kažu za oca i majku? Šta će da mi kažu za bilo šta? Ne smeju! Sve vreme su lagali. Notorni lažovi, notorni lažovi koji su mržnju i razdor uneli u ovo društvo - poručio je Vučić.
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