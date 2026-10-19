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Predstavnici tzv. studentske liste večeras su na RTS predstavljali svoj izborni program i to prilikom se nisu baš proslavili.

Pored Dejana Šoškića, za čiju pogubnu monetarnu politiku su već čule i ptice na grani, u studiju je bila i Dragana Đorđević sa liste "Studenti pobeđuju" , koja je pričala o ekologiji.

Međutim, u jednom trenutku ona se zbunila i zaboravila šta je htela da kaže.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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