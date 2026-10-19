Politika
SLIKA IMA, TON NEMA! Ovako izgleda kada eksperti sa tzv. studentske liste predstavljaju svoj program (VIDEO)
Slušaj vest
Predstavnici tzv. studentske liste večeras su na RTS predstavljali svoj izborni program i to prilikom se nisu baš proslavili.
Pored Dejana Šoškića, za čiju pogubnu monetarnu politiku su već čule i ptice na grani, u studiju je bila i Dragana Đorđević sa liste "Studenti pobeđuju" , koja je pričala o ekologiji.
Međutim, u jednom trenutku ona se zbunila i zaboravila šta je htela da kaže.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši