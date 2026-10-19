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Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić ocenila je večeras da pojedini mediji i politički protivnici nosioca izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića svojim izjavama i odnosom prema njemu prevazilaze granice prihvatljive političke komunikacije.

Brnabić je na televiziji Hepi rekla da je cilj takvog delovanja isključivanje Vučića iz javnog života, kao i napadi na njegovu porodicu.

Ona je, komentarišući navode televizije N1 da Vučić nije dobrodošao na toj televiziji kao predstavnik izborne liste, koji je opisala kao šokantan, rekla da je i sama bila iznenađena i zapanjena izjavama koje su se mogle čuti, ocenjujući da je reč o nečemu što je nezamislivo u civilizovanom i demokratskom društvu.

Prema njenoj oceni, televizija N1 nema veze sa objektivnošću i profesionalizmom, već predstavlja "propagandno glasilo čiji je cilj destabilizacija Srbije".

Brnabić je rekla da se napadi na Vučića i njegovu porodicu traju duže od decenije.

"Mnogo je to, samo da znate, mnogo je to strašnije nego što vi mislite. To je u demokratskom smislu mnogo strašnije nego što vi mislite", rekla je Brnabić.

Govoreći o poruci da Aleksandar Vučić "nije opcija", Brnabić je upitala na osnovu čega politički protivnici mogu da osporavaju njegovu kandidaturu.