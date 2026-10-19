"AKO VUČIĆ NE MOŽE DA SE ČUJE I VIDI, ONDA NE TREBA DA POSTOJI, ONDA DAJTE UBIJTE GA, TO JE PORUKA" Brnabić o skandaloznoj odluci N1
Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić ocenila je večeras da pojedini mediji i politički protivnici nosioca izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića svojim izjavama i odnosom prema njemu prevazilaze granice prihvatljive političke komunikacije.
Brnabić je na televiziji Hepi rekla da je cilj takvog delovanja isključivanje Vučića iz javnog života, kao i napadi na njegovu porodicu.
Ona je, komentarišući navode televizije N1 da Vučić nije dobrodošao na toj televiziji kao predstavnik izborne liste, koji je opisala kao šokantan, rekla da je i sama bila iznenađena i zapanjena izjavama koje su se mogle čuti, ocenjujući da je reč o nečemu što je nezamislivo u civilizovanom i demokratskom društvu.
Prema njenoj oceni, televizija N1 nema veze sa objektivnošću i profesionalizmom, već predstavlja "propagandno glasilo čiji je cilj destabilizacija Srbije".
Brnabić je rekla da se napadi na Vučića i njegovu porodicu traju duže od decenije.
"Mnogo je to, samo da znate, mnogo je to strašnije nego što vi mislite. To je u demokratskom smislu mnogo strašnije nego što vi mislite", rekla je Brnabić.
Govoreći o poruci da Aleksandar Vučić "nije opcija", Brnabić je upitala na osnovu čega politički protivnici mogu da osporavaju njegovu kandidaturu.
"Ako već Aleksandar Vučić ne može da se čuje, ako ne može da se vidi, ako mu nije dozvoljeno da uopšte figurira, pa onda Aleksandar Vučić ne treba da postoji. Onda dajte ubijte Aleksandra Vučića. To je poruka", rekla je Brnabić.
Ona je navela da takve ocene, prema njenom mišljenju, nisu preterivanje, već da predstavljaju suštinu politike njegovih protivnika.