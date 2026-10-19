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Dolazak premijera Slovačke Roberta Fica u Srbiju i njegova otvorena podrška Aleksandru Vučiću izazvali su pravi potres, ali i bes u redovima blokadera i njihovih medija.

Nakon što se Fico pojavio na veličanstvenom skupu u Novom Sadu i okupljenim građanima se obratio na srpskom jeziku, blokaderi i dalje ne mogu da se pomire sa tom činjenicom i prosto ne mogu da pojme koliko je ugled i poštovanje Vučić izgradio u svetu, kada je premijer Slovačke, jedne od članica Evropske unije, isključivo svojom voljom i željom, došao da mu lično pruži podršku.

Aleksandar Vučić i Robert Fico na skupu u Novom Sadu
Fico i Vučić Foto: Instagram Printscreen

U nedostatku argumenata, odlučili su da pokrenu novu temu, pa se tako list "Danas" u svom tekstu zapitao: "Ko je platio Ficov dolazak?"

- Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" treba da odgovori na pitanja koja se otvaraju ako je Robert Fico na mitingu u Novom Sadu bio u svojstvu premijera Slovačke. Osim državne funkcije, Fico je predstavljen i kao prijatelj Srbije i nosioca liste Aleksandra Vučića, državnik i čovek koji u svakom smislu podržava i razume ovu zemlju. Uz to u kom svojstvu je Fico bio u Srbiji, ključno pitanje je i ko je platio njegov dolazak u Novi Sad? Odgovore na pitanja u vezi s Ficovim dolaskom trebalo bi da potraži Agencija za sprečavanje korupcije - navedeno je u tekstu Danasa.

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Naslov "Danas"-a Foto: Print, Danas

Primitivizam

Analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da "žeton novinari i političari" gledaju sve kroz novac, pa tako i ovu situaciju.

- Oni znaju da sve što urade, moraju da budu plaćeni za to. Jer, toliko blaćenje Srbije i svega srpskog mora da se dobro nagradi od srpskih neprijatelja. I oni su prosto navikli na to. I onda je njima nepojmljivo da postoje iskreni srpski prijatelji, iako je to slučaj sa većinom zemalja u svetu, i ne pojmljuju da jedan čovek kao i jedna država koja se pokazala kao veliki prijatelj Srbije, koja ne priznaje Kosovo može da ukaže poštovanje - kaže Deđanski.

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Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

Dodaje da to blokaderima i blokaderskim medijima pravu dodatnu nervozu.

- To su glupi, bezobrazni i sramotni komentari u krajnjem slučaju. Taj primitivizam koji se pojavljuje kod ljudi sa tog bloka, blokadersko-biciklističkog svaki dan nas iznenadi sve više. Misliš da su dotakli dno, a oni pod dnom kopaju i dalje - poručuje Deđanski.

Podsećamo, kako je prenela slovačka agencija TASR, Fico je pre vremena napustio Brisel, pre završetka Evropskog saveta - samita EU, da bi u petak prisustvovao mitingu SNS u Novom Sadu i pružio podršku Vučiću.

- U petak uveče putujem u Beograd, a posle iz Beograda u Novi Sad gde želim da pružim podršku istaknutom srpskom državniku zato što vodi suverenu politiku koja je za mene primer za ugled, gospodinu Aleksandru Vučiću - kazao je Fico slovačkoj agenciji, a onda se na skupu u Novom Sadu okupljenim građanima obratio na srpskom jeziku i poslao snažnu poruku.

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Robert Fico na skupu u Novom Sadu Foto: Nemanja Nikolić

- Treba biti pravi lider, lider sa kičmom, pa zarad interesa sopstvene zemlje znati reći "ne" kad drugi traže da mislimo i radimo isto. E, zato podržavam Aleksandra: on ne da da Srbijom upravlja neko iz sveta, ma koliko bio moćan. On brani suverenost Srbije da pravi sopstvene izbore - rekao je Fico.

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