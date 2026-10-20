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Nedavni požar u zgradi u Surčinu, gde su morali da intervenišu vatrogasci nakon što je eksterna baterija eksplodirala u stanu, kao i drama na letu iznad Indije gde je zbog eksplozije punjača avionski let hitno preusmeren, upozoravaju na opasnosti koje mnogi korisnici zanemaruju.

Zašto eksterna baterija postaje "tempirana bomba"

Mnogi korisnici olako shvataju eksterne baterije, zaboravljajući da se u njima nalazi identična i izuzetno osetljiva tehnologija kao u pametnim telefonima.

- Veliki problem je što ljudi nisu svesni da je eksterna baterija uređaj koji u sebi zadržava električnu energiju i da je osetljiva na mehanička oštećenja. U slučaju da se kućište probuši ili ošteti pri padu, neće nastati samo fizička rupa, već će baterija u sekundi početi da tinja, dimi i nekontrolisano bukti, što momentalno izaziva požar u prostoriji. Takođe, visoke temperature i ostavljanje baterije na suncu ili blizu peći stvaraju ogroman pritisak jer su baterije podložne širenju i eksploziji - objasnio je stručnjak i serviser mobilnih uređaja Darko Visković.

Eksterna baterija Foto: ratmaner / Alamy / Profimedia

Zašto bateriju nikada ne smete staviti u kofer u avionu

Stručnjaci podsećaju na stroga pravila transporta eksternih baterija u avio-saobraćaju koja putnici često krše.

- Baterije se nikada ne smeju stavljati u teretni prtljag koji ide u prtljažnik aviona, već moraju ići isključivo u lični, ručni prtljag koji nosite sa sobom u kabinu. Razlog je jednostavan, ukoliko u kabini baterija počne da se pregreva ili šišti, putnici i posada mogu odmah reagovati. Ako se to dogodi u prtljažniku aviona, posledice mogu biti fatalne, zbog čega je u mnogim zemljama unošenje baterija u teretni prtljag zakonom zabranjeno - upozorava Visković.

Kako prepoznati da je baterija nebezbedna

Prilikom kupovine eksternih punjača, najjeftinije opcije od neproverenih proizvođača predstavljaju najveći rizik.

Znaci upozorenja: Ukoliko je eksterna baterija pretrpela pad, obavezno obratite pažnju da li iz nje izlazi dim ili se čuje zvuk "šištanja".

Naduvanost kućišta: Kod jeftinih i nekvalitetnih baterija bez odgovarajućih deklaracija i testske garancije često dolazi do samoinicijativnog naduvavanja baterije. Takav uređaj se odmah mora prestati koristiti i bezbedno odložiti.

Kupujte provereno: Birajte isključivo uređaje renomiranih proizvođača sa jasnom deklaracijom, garancijom i potvrdom da su testirani za naše uslove. Ključne mere opreza pri punjenju kod kuće

Da bi se izbegli požari poput onog u Surčinu, serviseri apeluju na pridržavanje osnovnih pravila:

Ne ostavljajte bateriju bez nadzora: Nikada nemojte puniti eksternu bateriju tokom noći ili kada niste u kući.

Ne punite na zapaljivim površinama: Bateriju tokom punjenja ne ostavljajte na zapaljivim materijalima i površinama.

Koristite ispravne kablove: Oštećeni ili jeftini kablovi mogu izazvati kratak spoj koji direktno dovodi do zapaljenja eksterne baterije ili telefona.