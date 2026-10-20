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Sušni period čini svoje pa je iz lozničkog JP Vodovod i kanalizacija ponovo upućen apel građanima da se voda ne koristi za aktivnosti koje nisu neophodne, poput pranja dvorišta i vozila, kao i zalivanja bašta i zelenih površina u većim količinama.

Zbog nepovoljne hidrološke situacije i niskog vodostaja reke Drine, kako navode, došlo je do smanjenja izdašnosti bunara na vodoizvorištima Zelenica i Gornje Polje, sa ukupno petnaest bunara, što dodatno otežava stabilno vodosnabdevanje grada Loznice i okolnih naselja.

Kako bismo očuvali raspoložive količine vode i obezbedili što stabilnije vodosnabdevanje svih potrošača, molimo građane da vodu koriste racionalno i odgovorno, izbegavajući nepotrebnu potrošnju, poručuju iz preduzeća i zahvaljuju im na "razumevanju, strpljenju i odgovornom odnosu prema vodi, jer samo zajedničkim naporima možemo doprineti stabilnijem vodosnabdevanju svih potrošača".

Foto: Kurir/T.Ilić

Ističu da su svesni značaja urednog vodosnabdevanja za svako domaćinstvo i da nastavljaju da prate stanje na izvorištima i preduzimaju neophodne aktivnosti u skladu sa trenutnim uslovima. Bunari su trenutno prazniji nego letos, tada su imali mnogo veliku izdašnost, dok je ona sada nikad manja, a poslednji put sistem je bio zapunjen pre više od mesec i po dana, navode iz preduzeća.

- Drina je opet na biološkom minimumu, u toku noći uspemo da zapunimo nešto od rezervoara, ali se to u toku dana isprazni. Isporučujemo trenutno 230 litara u sekundi, sto litara manje nego letos i zato imamo problema u mreži. Osećaju ih potrošači u višim zonama, pa ili nemaju vode uopšte, ili imaju mali pritisak. Stanje bi popravile ozbiljnije padavine i dobro je da meteorolozi najavljuju kišu krajem sedmice. U pitanju je dug period bez ozbiljih kiša što je dovelo do nisko nivoa Drine i slabe izdašnosti - navode iz preduzeća čiji se sistem vodosnabdevanja oslanja na podzemne vode aluviona Drine.

Ističu da je u ovoj situaciji svaka kap važna i apeluju na građane da zatvore česme kada im voda nije potrebna, mašine za sudove i pranje koriste samo kada su pune, a podsećaju i da kraće tuširanje štedi velike količine vode. Inače, zbog ove situacije najviše su pogođeni potrošači na seoskom području, a u nekim mestima tvrde da vodu imaju tek nekoliko sati dnevno.